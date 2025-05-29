«Я что, чокнутая?»: Алёна Водонаева жёстко ответила на критику своей фигуры

29 мая 2025, 11:13

Алёна Водонаева жёстко ответила на критику своей фигуры

Алёна Водонаева (фото: ВКонтакте @a.vodonaeva)

Внешность Алёны Водонаевой постоянно критикуют, указывая на зубы за шесть миллионов рублей, якобы неестественные скулы и худобу. Звезда «Дома−2» устала слушать нападки хейтеров и публично ответила на непрошенные советы.





Последней каплей стало обращение одной из подписчиц, которая недавно указала Алёне на чрезмерную худобу. Женщина, посчитавшая, что имеет право высказываться насчёт внешности звезды, посоветовала телеведущей поправиться килограммов на 10. Также она добавила, что раньше Водонава была «более аппетитной».





«Я с 22 года эти 10 килограммов скидывала. Медленно и очень тяжело. Я что, чокнутая набирать их, раз вы требуете», – жёстко ответила Водонаева в личном блоге.