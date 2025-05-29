«Зачем она мне нужна?»: Гоген Солнцев раскрыл причину расставания с женой

29 мая 2025, 11:38

Гоген Солнцев заявил, что больше не живёт с женой, родившей сына не от него

Гоген Солнцев (фото: Telegram @krinzak)

Последнее время о скандальном шоумене Гогене Солнцеве ничего не слышно. Известно лишь, что первенец, которого ему родила жена Полина Давыдова, оказался не его ребёнком.





О том, что Иван, которого Давыдова родила в 2024 году, не является биологическим сыном Солнцева, сам шоумен рассказал в программе «ДНК» на телеканале НТВ.



«Общественная Служба Новостей» связалась с артистом и узнала, как он сейчас поживает.



Солнцев отметил, что больше не живёт с Давыдовой.





«Зачем мне она нужна, она изменщица, у меня сейчас всё хорошо: съёмки и новые отношения. А пусть идёт к тому, кто ей зачал этого самого ребёнка», – поделился Гоген.