«Зачем она мне нужна?»: Гоген Солнцев раскрыл причину расставания с женой
Гоген Солнцев заявил, что больше не живёт с женой, родившей сына не от него
Последнее время о скандальном шоумене Гогене Солнцеве ничего не слышно. Известно лишь, что первенец, которого ему родила жена Полина Давыдова, оказался не его ребёнком.
О том, что Иван, которого Давыдова родила в 2024 году, не является биологическим сыном Солнцева, сам шоумен рассказал в программе «ДНК» на телеканале НТВ.
«Общественная Служба Новостей» связалась с артистом и узнала, как он сейчас поживает.
Солнцев отметил, что больше не живёт с Давыдовой.
«Зачем мне она нужна, она изменщица, у меня сейчас всё хорошо: съёмки и новые отношения. А пусть идёт к тому, кто ей зачал этого самого ребёнка», – поделился Гоген.Однако долгим разговор с журналистами не был. Корреспондент издания спросила Солнцева о приписываемом ему романе с певицей Айсылу Чижевской. В ответ шоумен послал представителя СМИ на три буквы и бросил трубку.