«Олька, рожай!» Бузову снова заподозрили в беременности

24 июля 2025, 16:09

В соцсетях сообщили, что Ольгу Бузову видели с округлившимся животом

телеведущая Ольга Бузова (Фото: Telegram, @@byzovahouse)

В соцсетях пользователи вновь обсуждают возможную беременность телеведущей Ольги Бузовой. По данным одного из телеграм-каналов, поклонник видел звезду с округлившимся животом.





Ольга не скрывает, что уже несколько лет мечтает о семье и детях. Но пока ей не удалось встретить мужчину, с которым она бы захотела связать свою жизнь.



Сейчас подробности личной жизни Бузова скрывает. Поэтому фанаты считают, что у неё кто-то появился.



Кроме того, Ольга уже призналась, что в последнее время набрала лишний вес, и многие думают, что это произошло из-за беременности.

«Если правда, то счастья ей. Она так давно мечтает об этом», «Олька, рожай!», «Хорошо бы, если правда», — пишут пользователи.