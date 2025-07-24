Не на любви: жена Сарика Андреасяна рассказала, на чём держатся крепкие браки

24 июля 2025, 15:43

Актриса Лиза Моряк заявила, что крепкие браки держатся не на любви

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (фото: Instagram* @moryakliza)

Жена режиссёра Сарика Андреасяна заявила, что долго живут только те браки, которые держатся не на любви.





В своём личном блоге актриса Лиза Моряк отметила, что брак не может держаться исключительно «на чувстве "бабочек"». Спустя годы совместной жизни муж вряд ли вспомнит эффектные наряды своей возлюбленной.





«Он вспомнит, как ты молча собирала документы для его мамы в больницу. А ты вспомнишь, как он поддерживал тебя во время болезни – не словами, а руками, действиями, ритуалами», – объяснила Моряк.