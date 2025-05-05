Адвокат Сергей Жорин: Кристина Орбакайте будет годами оспаривать запрет на въезд в Латвию

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Певица Кристина Орбакайте намерена добиваться через суд отмены запрета на въезд в Латвию, однако процесс может затянуться на годы. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин в интервью aif.ru.
Ранее стало известно, что Орбакайте, проживающая в США, получила отказ во въезде в Латвию, из-за чего был отменён её концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня. Певица заявила, что считает решение латвийских властей нарушением как её профессиональных прав, так и международных норм, и выразила готовность бороться за справедливость в судебном порядке.
По словам Жорина, шансы на успех у Орбакайте есть, но процедура может оказаться длительной.
Он также предположил, что латвийские суды, вероятно, отклонят иск, и для ускорения процесса дело должно быть передано в Европейский суд по правам человека.
Своё мнение о ситуации выразил и представитель Орбакайте — адвокат Андрей Алешкин. Он не исключил, что повлиять на развитие событий может вмешательство Аллы Пугачёвой.
Кристина Орбакайте покинула Россию в 2022 году и сейчас проживает с семьёй в Майами. После переезда певица периодически приезжала в Россию с концертами. Весной и летом 2025 года у неё запланирован гастрольный тур по Европе.
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По словам Жорина, шансы на успех у Орбакайте есть, но процедура может оказаться длительной.
«Все зависит от скорости рассмотрения дела Орбакайте. К сожалению, суды, наверное, могут занять годы», — отметил адвокат.
Он также предположил, что латвийские суды, вероятно, отклонят иск, и для ускорения процесса дело должно быть передано в Европейский суд по правам человека.
Своё мнение о ситуации выразил и представитель Орбакайте — адвокат Андрей Алешкин. Он не исключил, что повлиять на развитие событий может вмешательство Аллы Пугачёвой.
«Политического веса мамы может быть достаточно», — заявил он.
Кристина Орбакайте покинула Россию в 2022 году и сейчас проживает с семьёй в Майами. После переезда певица периодически приезжала в Россию с концертами. Весной и летом 2025 года у неё запланирован гастрольный тур по Европе.
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Дайана Хусинова