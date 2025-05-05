«Обожаю такие дни»: Светлана Бондарчук опубликовала фото в кругу семьи

Светлана Бондарчук с семьёй (фото: Telegram @lovepeacesvet)
Светлана Бондарчук опубликовала фотографии в кругу семьи. В майские праздники знаменитости удалось провести время с близкими.
Журналистка в своём Telegram-канале разместила два снимка. На первом она предстала в компании сына Пети, внучек Маргариты и Веры Бондарчук, а также падчерицы Юнны. Последняя девочка является дочерью супруга Бондарчук, Сергея Харченко, от первого брака.
Для прогулки Светлана выбрала образ из голубого свитера и коричневого пальто. Акцентом стала ярко-зелёная сумка.
На втором фото модель позирует со старшим сыном Сергеем и двумя его дочками в домашней обстановке.
Напомним, что сейчас Бондарчук замужем за дизайнером Сергеем Харченко, с которым сыграла свадьбу в августе 2020 года. Пара воспитывает сына Петра, который родился в 2023 году.
Также у Бондарчук есть сын Сергей и дочь Варвара от режиссёра Фёдора Бондарчука, в браке с которым Светлана была до 2016 года.
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Для прогулки Светлана выбрала образ из голубого свитера и коричневого пальто. Акцентом стала ярко-зелёная сумка.
На втором фото модель позирует со старшим сыном Сергеем и двумя его дочками в домашней обстановке.
Напомним, что сейчас Бондарчук замужем за дизайнером Сергеем Харченко, с которым сыграла свадьбу в августе 2020 года. Пара воспитывает сына Петра, который родился в 2023 году.
Также у Бондарчук есть сын Сергей и дочь Варвара от режиссёра Фёдора Бондарчука, в браке с которым Светлана была до 2016 года.
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Анастасия Чинкова