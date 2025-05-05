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«Обожаю такие дни»: Светлана Бондарчук опубликовала фото в кругу семьи

Светлана Бондарчук показала, как проводит время с семьёй
Светлана Бондарчук с семьёй (фото: Telegram @lovepeacesvet)

Светлана Бондарчук с семьёй (фото: Telegram @lovepeacesvet)

Светлана Бондарчук опубликовала фотографии в кругу семьи. В майские праздники знаменитости удалось провести время с близкими.
Журналистка в своём Telegram-канале разместила два снимка. На первом она предстала в компании сына Пети, внучек Маргариты и Веры Бондарчук, а также падчерицы Юнны. Последняя девочка является дочерью супруга Бондарчук, Сергея Харченко, от первого брака.

Для прогулки Светлана выбрала образ из голубого свитера и коричневого пальто. Акцентом стала ярко-зелёная сумка.

На втором фото модель позирует со старшим сыном Сергеем и двумя его дочками в домашней обстановке.

Напомним, что сейчас Бондарчук замужем за дизайнером Сергеем Харченко, с которым сыграла свадьбу в августе 2020 года. Пара воспитывает сына Петра, который родился в 2023 году.

Также у Бондарчук есть сын Сергей и дочь Варвара от режиссёра Фёдора Бондарчука, в браке с которым Светлана была до 2016 года.

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«15 лет назад я бы не смогла влюбиться в моего мужа»: Сати Казанова сделала неожиданное признание
Сати Казанова призналась, что 15 лет назад не влюбилась бы в своего мужа
05 мая 2025, 13:11

Сати Казанова и Стефано Тиоццо (фото: Instagram* @satikazanova)

Сати Казанова вышла замуж на итальянского фотографа Стефано Тиоццо в 2017 году. Поговаривают, что в сфере шоу-бизнеса эта новость стала сенсацией, поскольку за певицей ухаживали более влиятельные мужчины, а один из них даже подарил артистке квартиру в Москве.
В интервью Светлане Бондарчук в рамках её YouTube-шоу «Света вокруг света» Казанова призналась, что раньше ей действительно нравились мужчины, совершенно не похожие на её нынешнего избранника. Более того, артистка отметила, что в ту пору даже не взглянула бы на Стефано.

«15 лет назад я бы не смогла влюбиться в моего мужа. Я бы его даже не заметила, не распознала бы этих качеств, если бы не прошла через те тумаки и шишки, через которые я прошла. Я очаровывалась мужчинами, их властью, богатством, масштабом личности. Только со Стефано я поняла, что этот масштаб не всегда про внешние подтверждения. Жизнь привела меня к простоте», – поделилась Сати.
Напомним, что осенью прошлого года Казанова и Тиоццо стали родителями. У них родилась дочь, имя и лицо которой они тщательно скрывают. К слову, и беременность Сати не спешила афишировать, пока живот не стал настолько большим, что его невозможно было прятать.

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Отношение к Пугачевой, внебрачные дети и бесчисленные измены: актеру Юрию Назарову 88 лет, как он живет сейчас
05 мая 2025, 13:11

Юрий Назаров (фото: РИА Новости / Константин Михальчевский)

На счету Юрия Назарова — более 300 ролей в кино. Для старшего поколения он навсегда останется актёром из фильмов «Кавказский пленник», «Андрей Рублёв» и других культовых лент. 5 мая артисту исполняется 88 лет. О его биографии, личной жизни и том, как живет сегодня, расскажет «Радио 1».

Биография Юрия Назарова: детство и юность


Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. Его отец мечтал о сцене и, имея диплом инженера, всё-таки стал солистом театра оперы и балета. Но счастье длилось недолго — когда Юре было 12 лет, отец скончался от опухоли мозга. Маме пришлось одной воспитывать двоих сыновей: Юрия и его младшего брата Бориса, который родился в годы войны.

Тягу к театру Назаров унаследовал от отца. Уже в детстве он обожал спектакли и кино. Друг Виктор Лихоносов помог ему подготовиться к поступлению в Москву. Юрий с первого раза попал в Щукинское училище, а Лихоносов поступил в Литературный институт.

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На курсе Назаров учился с Василием Лановым и Михаилом Державиным. Тогда лекции вели не только профессиональные педагоги, но и фронтовики — эта тема особенно запала Юрию в душу: первую свою театральную роль он сыграл в постановке «Как закалялась сталь». Однако неожиданно Назаров бросает учёбу и отправляется в Казахстан осваивать целину. Позже он признавался: был слишком юным для острохарактерных ролей и хотел понять настоящую жизнь. После короткой, но бурной сельскохозяйственной карьеры, Юрий вернулся к театру.

Начало карьеры


После окончания Щукинского училища Юрий Назаров попал в «Ленком», но три года там оставался без ролей, а затем его сократили. Он перешёл в Театр-студию киноактёра, где работал рядом с Людмилой Зайцевой и Валентиной Теличкиной. Настоящим прорывом стала роль в спектакле «На дне». Режиссёры, увидев Назарова с бородой, создали постановку именно под него. Но настоящее признание пришло вместе с кино.

Лучшие фильмы с Юрием Назаровым


Первое появление Назарова в кино было эпизодическим — в массовке фильма «Испытание верности» Ивана Пырьева. Первая серьёзная роль досталась ему в драме «Последние залпы». Настоящий успех пришёл с «Андреем Рублёвым» Тарковского. Юрий Назаров сыграл сразу две роли в картине, которая вошла в золотой фонд мирового кинематографа. В 80-х актёр снялся в известных фильмах: мелодраме «Давай поженимся» с Маргаритой Тереховой и скандальной драме «Маленькая Вера».

Юрий Назаров (фото: кадр из фильма «Давай поженимся»)

О работе с Тереховой Назаров вспоминал с уважением, отмечая её выдающийся талант, хоть и непростой характер.

«Когда я говорил коллегам, что моя партнёрша Терехова, они выражали мне соболезнования, потому что и спорить с ней нельзя, и подчиняться очень непросто. Например, когда она требовала, чтобы я совершил нечто такое, что оправдало бы её "неправильное" отношение к моему герою Суворину, тут я уже, закусив удила, стоял до последнего, свою линию нужно было держать, ведь к персонажу я относился крайне почтительно. Но я считаю, что мне жутко повезло. Она актриса экстра-класса, кем бы она ни была, хоть Миледи, хоть Еленой. Не припомню, чтобы у неё что-то не получалось. У меня не хватает слов удивления, преклонения, восхищения перед ней», — рассказывал артист в беседе со «СтарХитом».

В 90-е годы Назаров не пропал: он продолжал активно сниматься в кино и сериалах, включая «Осенний детектив» и «Сталинград». Сегодня зрители знают его по роли Степана Ильича в популярном сериале ТНТ «Полярный». В 2022 году он появился в фильмах «Мятный пряник» и «Временная связь. Альманах».

Личная жизнь Юрия Назарова


Юрий Назаров был дважды женат. Первый брак распался спустя две недели, и сам актёр не любит его вспоминать. Зато история любви со второй женой, Татьяной Кудрявцевой, получилась куда интереснее. Она работала концертмейстером в «Ленкоме». В браке родились трое детей: Татьяна, Василиса и Владимир.

«А я ведь его, балбеса такого, после измен из дома выгнала. Потом подружки донесли, что он на Киевском вокзале ночует — прямо в зале ожидания на лавочке. Ну мне жалко его стало — разрешила вернуться. И он и вернулся. Да, обещал больше меня не обижать», — вспоминала жена.

Сам Юрий признавался, что жил между двумя семьями — у него также есть две дочери от художницы Татьяны Разумовской: Варвара и Марфа. Старшая дочь живёт в Нидерландах и работает судебным переводчиком, младшая стала театральным режиссёром. Назаров не скрывает, что не все его дети рождены в законном браке, но подчёркивает: он помогал им всем.

Юрий Назаров с супругой (фото: РИА Новости / Петр Чернов)

«Муж удочерил своих внебрачных детей, чтобы и они носили его фамилию. Мне многое пришлось выдержать, когда обо всём узнала. Не знаю, может быть, дама была уверена, что Назаров на ней женится. Но этого так и не случилось. А я нашла в себе силы простить мужа. Поняла, что его надо принимать таким, какой есть», — признавалась жена актёра.

Также в 90-х вокруг Назарова ходили слухи о романе с певицей Людмилой Мальцевой, которые он опровергал.

Скандалы Юрия Назарова


В 2022 году Назаров обвинил Владимира Машкова в домогательствах к своей дочери Татьяне. Эта история вызвала широкий общественный резонанс.

«Тут ещё хуже, чем убивал и насиловал… паскуднее насилования. Врал, завлекал своим положением. Да ну пошёл он! Противно мне!» — говорил актер.

Также он активно критикует известных артистов, покинувших Россию после 2022 года. Певицу Аллу Пугачёву актёр назвал «никому не нужной» и заявил, что спокойно переживёт её отсутствие. Назаров считает, что необходимо возвращать коммунистические идеи и жёстко бороться с предателями Родины.

Здоровье Юрия Назарова


В молодости Назаров получил тяжёлую травму позвоночника в результате аварии. Он провёл полтора года в постели, но благодаря заботе жены полностью восстановился. В 2020 году актёр переболел коронавирусом, но его удалось спасти. Сегодня он чувствует себя относительно хорошо, хотя признаётся: на здоровье особо внимания не обращает.

Юрий Назаров сейчас


В 2023 году Назаров продолжал активно работать: он снялся в сериале «Арбатские тайны» и третьем сезоне «Полярного». Сейчас актёр уделяет много внимания политическим темам, часто высказываясь в поддержку российских традиционных ценностей и критикуя западные влияния. Кроме того, Назаров рассказал о своей пенсии — 60 тысяч рублей. Из них 30 тысяч — государственная выплата, а ещё 30 — доплата от мэра Москвы Сергея Собянина.

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«Мне пока ещё больно»: Клава Кока призналась, что трудно переживает разрыв с Александром Повериным
Клава Кока призналась, что болезненно переживает разрыв с Александром Повериным
05 мая 2025, 13:11

Клава Кока (Фото: Телеграм @klavacoca)

Певица Клава Кока призналась, что до сих пор болезненно переживает расставание с Александром Повериным. По словам артистки, ей пока «не пофиг» относительно того, что произошло между ней и её возлюбленным.
О своих переживаниях певица рассказала на подкасте «Неформат». Она также упомянула о своём новом альбоме, отметив, что он посвящён как раз Александру Поверину.

«Сердечко свободно. Покинула чат, получается. Он не мой краш. Альбом такой, потому что болело сердце. Чтобы вы понимали: я выпустила этот альбом и до сих пор не могу его слушать, потому что мне больно», — сказала Кока.

По словам артистки, всё-таки неправильно говорить, что треки из этого альбома посвящены исключительно бывшему возлюбленному. Скорее они посвящены самой Клаве и тому, как она переживала этот разрыв.

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#фото
#люди
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Беременную от Галустяна визажистку госпитализировали после новостей об их романе
05 мая 2025, 12:46

Михаил Галустян и его бывшая жена Виктория (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Беременная от юмориста Михаила Галустяна визажистка Милена попала в больницу после того, как в интернете появилась информация, что отношения с ней могли стать причиной расставания шоумена с женой Викторией.
В личном блоге Милена опубликовала фото из клиники. На снимке она лежит под капельницей. Подробностей она не раскрыла, но отметила, что с ней и её ребёнком всё в порядке.

Также Милена обратилась к пользователям: она заявила, что связи между ней и Галустяном не было, и попросила отписаться всех, кто подписался только из-за сплетен в интернете.

Напомним, что в конце апреля Михаил Галустян сообщил о разводе с супругой Викторией. Известие вызвало широкий резонанс среди поклонников шоумена, ведь пара долгие годы считалась образцом семейного счастья в отечественном шоу-бизнесе. По словам артиста, к такому решению они пришли ещё год назад, но предпочитали держать подробности в тайне до настоящего момента.

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#развод
#шоу-бизнес
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Муж бросил с маленьким ребенком и ушел к подруге: куда пропала Лянка Грыу и каким стал ее повзрослевший сын
05 мая 2025, 12:46

Лянка Грыу (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В последние годы актриса заметно реже появлялась на экранах, что породило множество слухов. Причина оказалась глубже — непростой период в жизни Лянки, связанный с борьбой за здоровье её сына и личными переменами. Подробнее в материале «Радио 1».

Детство


Лянка родилась в 1987 году в Москве в актёрской семье. Её отец, молдавский актёр Георге Грыу, вскоре после рождения дочери исчез из их жизни, не справившись с ответственностью. Воспитанием Лянки занималась мать — актриса Стелла Ильницкая, позже повторно вышедшая замуж за сценариста Олега Казанцева. Он стал для Лянки настоящим отцом, подарив ей ощущение тепла и заботы.

Сцену девочка полюбила с ранних лет: читала стихи, выступала, снималась в студенческих фильмах ВГИКа. Уже в четыре года она сыграла свою первую роль в картине «Один» по рассказу Рэя Брэдбери. Фильм получил признание за рубежом, а карьера Лянки стремительно набирала обороты: реклама, телевидение, театр. В подростковом возрасте она пережила обычные кризисы и даже экспериментировала с запрещёнными веществами, но вовремя остановилась, выбрав путь профессионального роста.

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Встреча с прошлым


Пик популярности Грыу пришёлся на середину 2000-х, после выхода проектов «Джек-пот для Золушки» и «Обречённая стать звездой». Тогда же в её жизни неожиданно объявился биологический отец, который через телевидение пытался рассказать о своих бедах в Молдавии. Несмотря на давление прессы, Лянка отказалась участвовать в публичных разборках. Позже она наладила отношения с роднёй и лично встретилась с отцом — уже в частной обстановке, без камер и журналистов.

Когда семья важнее карьеры


На съёмках фильма «Ищу тебя» Лянка познакомилась с режиссёром Михаилом Вайнбергом. Их роман быстро привёл к свадьбе в 2010 году, а через год родился сын Максим. Первые годы материнства были счастливыми, пока родители не заметили тревожные признаки: мальчик почти не разговаривал. Медицинские обследования в России не дали результата. Тогда семья отправилась в США, где Максим прошёл длительную реабилитацию без медикаментов, с акцентом на развитие речи и моторики.

Лянка Грыу (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ради здоровья сына Лянка пожертвовала карьерой, оставила работу и жизнь в России, чтобы начать всё с нуля в Америке. Она получила грин-карту и несколько лет полностью посвятила себя ребёнку. И её усилия принесли результат: Максим вырос здоровым, открытым и музыкальным мальчиком.

Личная драма и новый путь


Когда казалось, что трудности позади, в семье случился разрыв: спустя 12 лет брака Михаил ушёл, а позже женился на подруге Лянки — актрисе Анастасии Меськовой. Несмотря на уверения, что роман начался после развода, для Грыу это стало тяжёлым ударом.

Развод отразился не только на эмоциональном состоянии актрисы, но и на физическом здоровье. Врачи не находили причин боли, пока психотерапевт не помог ей справиться с переживаниями. Постепенно Лянка вернулась к жизни и к работе.

Сейчас она снова живёт в Москве, активно снимается в кино, ведёт блог, проводит авторские тренинги в России и Беларуси. Продолжает учёбу в Институте кино и театра Ли Страсберга в Нью-Йорке. Голливудские проекты актрису не привлекают: она предпочитает российские масштабы и зрителя, который её знает и ценит.

В личной жизни у Лянки тоже появились перемены: её сердцу дорог актёр Марсель Симоно. Они живут в разных странах, но актриса верит, что для настоящих чувств расстояния не преграда. А главное — она снова чувствует, что идёт правильным путём.

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