Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Ненадолго обернулся и пошёл дальше: Тимати удивил поклонников реакцией на ДТП с его Lamborghini за 50 млн рублей

Ненадолго обернулся и пошёл дальше: Тимати удивил поклонников реакцией на ДТП с его Lamborghini за 50 млн рублей

Lamborghini рэпера Тимати откатился назад и врезался в Mercedes
Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Прохожие засняли на видео появление рэпера Тимати с двумя детьми на автомобиле Lamborghini Diablo стоимостью 50 миллионов рублей. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как после остановки машина певца откатилась назад и врезалась в Mercedes.
Отмечается, что рэпер припарковал машину и отправился по делам с 11-летней дочерью и 5-летним сыном. Вскоре после этого автомобиль артиста начал ехать назад и врезался в стоящую сзади иномарку, вероятно, входящую в кортеж Тимати.

Телохранитель артиста попытался остановить авто, однако столкновение было неизбежно. Но больше удивляет реакция музыканта и его детей, которые лишь ненадолго обернулись, среагировав на звук удара, после чего проследовали дальше, пишет KP.ru.

Пользователи соцсетей также были удивлены тем, что до инцидента Тимати не пропустил пешеходов на «зебре» и посадил маленьких детей на одно сиденье без необходимого кресла.

«А для него особые правила дорожного движения?», – задаются вопросом комментаторы.
Читайте также:

«Я не заставляю своих детей улыбаться»: Тимати ответил на критику подписчиков за грустную дочь

«Время с семьей»: Тимати выложил совместные фото с детьми от двух бывших

«Я не могу оплачивать счета»: Тимати отреагировал на коммунальный скандал со своим участием
#автомобиль
#столкновение
#скандал
#правила
#пользователи
#соцсети
#дтп
«Обожаю такие дни»: Светлана Бондарчук опубликовала фото в кругу семьи
Светлана Бондарчук показала, как проводит время с семьёй
05 мая 2025, 13:27

Светлана Бондарчук с семьёй (фото: Telegram @lovepeacesvet)

Светлана Бондарчук опубликовала фотографии в кругу семьи. В майские праздники знаменитости удалось провести время с близкими.
Журналистка в своём Telegram-канале разместила два снимка. На первом она предстала в компании сына Пети, внучек Маргариты и Веры Бондарчук, а также падчерицы Юнны. Последняя девочка является дочерью супруга Бондарчук, Сергея Харченко, от первого брака.

Для прогулки Светлана выбрала образ из голубого свитера и коричневого пальто. Акцентом стала ярко-зелёная сумка.

На втором фото модель позирует со старшим сыном Сергеем и двумя его дочками в домашней обстановке.

Напомним, что сейчас Бондарчук замужем за дизайнером Сергеем Харченко, с которым сыграла свадьбу в августе 2020 года. Пара воспитывает сына Петра, который родился в 2023 году.

Также у Бондарчук есть сын Сергей и дочь Варвара от режиссёра Фёдора Бондарчука, в браке с которым Светлана была до 2016 года.

Читайте также:

Светлана Бондарчук рассказала, что режиссёр вынуждал её сделать пластику лица

«Глоток свежего воздуха»: Психолог объяснила, почему у Бондарчука распался брак с Андреевой и Рудской

Обеспечивал бывших жен и уехал жить к дочери: что Федор Бондарчук оставит Паулине Андреевой после развода
#фото
#брак
#компании
#девочка
#сын
#семья
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«15 лет назад я бы не смогла влюбиться в моего мужа»: Сати Казанова сделала неожиданное признание
Сати Казанова призналась, что 15 лет назад не влюбилась бы в своего мужа
05 мая 2025, 13:11

Сати Казанова и Стефано Тиоццо (фото: Instagram* @satikazanova)

Сати Казанова вышла замуж на итальянского фотографа Стефано Тиоццо в 2017 году. Поговаривают, что в сфере шоу-бизнеса эта новость стала сенсацией, поскольку за певицей ухаживали более влиятельные мужчины, а один из них даже подарил артистке квартиру в Москве.
В интервью Светлане Бондарчук в рамках её YouTube-шоу «Света вокруг света» Казанова призналась, что раньше ей действительно нравились мужчины, совершенно не похожие на её нынешнего избранника. Более того, артистка отметила, что в ту пору даже не взглянула бы на Стефано.

«15 лет назад я бы не смогла влюбиться в моего мужа. Я бы его даже не заметила, не распознала бы этих качеств, если бы не прошла через те тумаки и шишки, через которые я прошла. Я очаровывалась мужчинами, их властью, богатством, масштабом личности. Только со Стефано я поняла, что этот масштаб не всегда про внешние подтверждения. Жизнь привела меня к простоте», – поделилась Сати.
Напомним, что осенью прошлого года Казанова и Тиоццо стали родителями. У них родилась дочь, имя и лицо которой они тщательно скрывают. К слову, и беременность Сати не спешила афишировать, пока живот не стал настолько большим, что его невозможно было прятать.

Читайте также:

«Я очень болезненно это перенесла»: Сати Казанова откровенно рассказала о потере ребёнка

«Он может одним словом поставить меня на место»: Сати Казанова рассказала о ссорах с мужем-итальянцем

«Хрупкая очень»: почему Сати Казанова держит имя своей дочери в секрете

*запрещён в РФ
#жизнь
#мужчины
#интервью
#беременность
#отношения
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отношение к Пугачевой, внебрачные дети и бесчисленные измены: актеру Юрию Назарову 88 лет, как он живет сейчас
05 мая 2025, 13:11

Юрий Назаров (фото: РИА Новости / Константин Михальчевский)

На счету Юрия Назарова — более 300 ролей в кино. Для старшего поколения он навсегда останется актёром из фильмов «Кавказский пленник», «Андрей Рублёв» и других культовых лент. 5 мая артисту исполняется 88 лет. О его биографии, личной жизни и том, как живет сегодня, расскажет «Радио 1».

Биография Юрия Назарова: детство и юность


Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. Его отец мечтал о сцене и, имея диплом инженера, всё-таки стал солистом театра оперы и балета. Но счастье длилось недолго — когда Юре было 12 лет, отец скончался от опухоли мозга. Маме пришлось одной воспитывать двоих сыновей: Юрия и его младшего брата Бориса, который родился в годы войны.

Тягу к театру Назаров унаследовал от отца. Уже в детстве он обожал спектакли и кино. Друг Виктор Лихоносов помог ему подготовиться к поступлению в Москву. Юрий с первого раза попал в Щукинское училище, а Лихоносов поступил в Литературный институт.

Живет в одиночестве возле могил, поет в США на украинском и почти не видит сына: что стало с покинувшей Россию Гвердцители
Живет в одиночестве возле могил, поет в США на украинском и почти не видит сына: что стало с покинувшей Россию Гвердцители

На курсе Назаров учился с Василием Лановым и Михаилом Державиным. Тогда лекции вели не только профессиональные педагоги, но и фронтовики — эта тема особенно запала Юрию в душу: первую свою театральную роль он сыграл в постановке «Как закалялась сталь». Однако неожиданно Назаров бросает учёбу и отправляется в Казахстан осваивать целину. Позже он признавался: был слишком юным для острохарактерных ролей и хотел понять настоящую жизнь. После короткой, но бурной сельскохозяйственной карьеры, Юрий вернулся к театру.

Начало карьеры


После окончания Щукинского училища Юрий Назаров попал в «Ленком», но три года там оставался без ролей, а затем его сократили. Он перешёл в Театр-студию киноактёра, где работал рядом с Людмилой Зайцевой и Валентиной Теличкиной. Настоящим прорывом стала роль в спектакле «На дне». Режиссёры, увидев Назарова с бородой, создали постановку именно под него. Но настоящее признание пришло вместе с кино.

Лучшие фильмы с Юрием Назаровым


Первое появление Назарова в кино было эпизодическим — в массовке фильма «Испытание верности» Ивана Пырьева. Первая серьёзная роль досталась ему в драме «Последние залпы». Настоящий успех пришёл с «Андреем Рублёвым» Тарковского. Юрий Назаров сыграл сразу две роли в картине, которая вошла в золотой фонд мирового кинематографа. В 80-х актёр снялся в известных фильмах: мелодраме «Давай поженимся» с Маргаритой Тереховой и скандальной драме «Маленькая Вера».

Юрий Назаров (фото: кадр из фильма «Давай поженимся»)

О работе с Тереховой Назаров вспоминал с уважением, отмечая её выдающийся талант, хоть и непростой характер.

«Когда я говорил коллегам, что моя партнёрша Терехова, они выражали мне соболезнования, потому что и спорить с ней нельзя, и подчиняться очень непросто. Например, когда она требовала, чтобы я совершил нечто такое, что оправдало бы её "неправильное" отношение к моему герою Суворину, тут я уже, закусив удила, стоял до последнего, свою линию нужно было держать, ведь к персонажу я относился крайне почтительно. Но я считаю, что мне жутко повезло. Она актриса экстра-класса, кем бы она ни была, хоть Миледи, хоть Еленой. Не припомню, чтобы у неё что-то не получалось. У меня не хватает слов удивления, преклонения, восхищения перед ней», — рассказывал артист в беседе со «СтарХитом».

В 90-е годы Назаров не пропал: он продолжал активно сниматься в кино и сериалах, включая «Осенний детектив» и «Сталинград». Сегодня зрители знают его по роли Степана Ильича в популярном сериале ТНТ «Полярный». В 2022 году он появился в фильмах «Мятный пряник» и «Временная связь. Альманах».

Личная жизнь Юрия Назарова


Юрий Назаров был дважды женат. Первый брак распался спустя две недели, и сам актёр не любит его вспоминать. Зато история любви со второй женой, Татьяной Кудрявцевой, получилась куда интереснее. Она работала концертмейстером в «Ленкоме». В браке родились трое детей: Татьяна, Василиса и Владимир.

«А я ведь его, балбеса такого, после измен из дома выгнала. Потом подружки донесли, что он на Киевском вокзале ночует — прямо в зале ожидания на лавочке. Ну мне жалко его стало — разрешила вернуться. И он и вернулся. Да, обещал больше меня не обижать», — вспоминала жена.

Сам Юрий признавался, что жил между двумя семьями — у него также есть две дочери от художницы Татьяны Разумовской: Варвара и Марфа. Старшая дочь живёт в Нидерландах и работает судебным переводчиком, младшая стала театральным режиссёром. Назаров не скрывает, что не все его дети рождены в законном браке, но подчёркивает: он помогал им всем.

Юрий Назаров с супругой (фото: РИА Новости / Петр Чернов)

«Муж удочерил своих внебрачных детей, чтобы и они носили его фамилию. Мне многое пришлось выдержать, когда обо всём узнала. Не знаю, может быть, дама была уверена, что Назаров на ней женится. Но этого так и не случилось. А я нашла в себе силы простить мужа. Поняла, что его надо принимать таким, какой есть», — признавалась жена актёра.

Также в 90-х вокруг Назарова ходили слухи о романе с певицей Людмилой Мальцевой, которые он опровергал.

Скандалы Юрия Назарова


В 2022 году Назаров обвинил Владимира Машкова в домогательствах к своей дочери Татьяне. Эта история вызвала широкий общественный резонанс.

«Тут ещё хуже, чем убивал и насиловал… паскуднее насилования. Врал, завлекал своим положением. Да ну пошёл он! Противно мне!» — говорил актер.

Также он активно критикует известных артистов, покинувших Россию после 2022 года. Певицу Аллу Пугачёву актёр назвал «никому не нужной» и заявил, что спокойно переживёт её отсутствие. Назаров считает, что необходимо возвращать коммунистические идеи и жёстко бороться с предателями Родины.

Здоровье Юрия Назарова


В молодости Назаров получил тяжёлую травму позвоночника в результате аварии. Он провёл полтора года в постели, но благодаря заботе жены полностью восстановился. В 2020 году актёр переболел коронавирусом, но его удалось спасти. Сегодня он чувствует себя относительно хорошо, хотя признаётся: на здоровье особо внимания не обращает.

Юрий Назаров сейчас


В 2023 году Назаров продолжал активно работать: он снялся в сериале «Арбатские тайны» и третьем сезоне «Полярного». Сейчас актёр уделяет много внимания политическим темам, часто высказываясь в поддержку российских традиционных ценностей и критикуя западные влияния. Кроме того, Назаров рассказал о своей пенсии — 60 тысяч рублей. Из них 30 тысяч — государственная выплата, а ещё 30 — доплата от мэра Москвы Сергея Собянина.

Читайте также:

«А кто кому платит-то в итоге?»: Почему не будет свадьбы Лепса и 19-летней Авроры и зачем певец ездил в Японию с бывшей женой

«Я абсолютно другая»: Ольга Волкова рассказала, чем отличается от своей героини из «Папиных дочек»

«Женщин завораживает его внутренний мир»: Григорий Лепс объяснил, почему слабый пол любит Стаса Михайлова
#дети
#кино
#история
#актёр
#зрители
#здоровье
#театр
#жизнь
#актриса
#артист
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мне пока ещё больно»: Клава Кока призналась, что трудно переживает разрыв с Александром Повериным
Клава Кока призналась, что болезненно переживает разрыв с Александром Повериным
05 мая 2025, 13:11

Клава Кока (Фото: Телеграм @klavacoca)

Певица Клава Кока призналась, что до сих пор болезненно переживает расставание с Александром Повериным. По словам артистки, ей пока «не пофиг» относительно того, что произошло между ней и её возлюбленным.
О своих переживаниях певица рассказала на подкасте «Неформат». Она также упомянула о своём новом альбоме, отметив, что он посвящён как раз Александру Поверину.

«Сердечко свободно. Покинула чат, получается. Он не мой краш. Альбом такой, потому что болело сердце. Чтобы вы понимали: я выпустила этот альбом и до сих пор не могу его слушать, потому что мне больно», — сказала Кока.

По словам артистки, всё-таки неправильно говорить, что треки из этого альбома посвящены исключительно бывшему возлюбленному. Скорее они посвящены самой Клаве и тому, как она переживала этот разрыв.

Читайте также:

Клава Кока показала трогательные фото с родственниками, игравшими в кино

«Говорил, что мечтает о дочке»: правда об отношениях Александра Поверина и Клавы Коки, настоящие причины разрыва

«Люди в возрасте уже приземленные»: Клава Кока назвала требования к будущему возлюбленному
#сердце
#певица
#фото
#люди
#чат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беременную от Галустяна визажистку госпитализировали после новостей об их романе
05 мая 2025, 12:46

Михаил Галустян и его бывшая жена Виктория (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Беременная от юмориста Михаила Галустяна визажистка Милена попала в больницу после того, как в интернете появилась информация, что отношения с ней могли стать причиной расставания шоумена с женой Викторией.
В личном блоге Милена опубликовала фото из клиники. На снимке она лежит под капельницей. Подробностей она не раскрыла, но отметила, что с ней и её ребёнком всё в порядке.

Также Милена обратилась к пользователям: она заявила, что связи между ней и Галустяном не было, и попросила отписаться всех, кто подписался только из-за сплетен в интернете.

Напомним, что в конце апреля Михаил Галустян сообщил о разводе с супругой Викторией. Известие вызвало широкий резонанс среди поклонников шоумена, ведь пара долгие годы считалась образцом семейного счастья в отечественном шоу-бизнесе. По словам артиста, к такому решению они пришли ещё год назад, но предпочитали держать подробности в тайне до настоящего момента.

Читайте также:

«Последовал примеру Петросяна»: предполагаемая любовница Галустяна заявила о беременности

«Изо всех щелей начали орать»: Милена прокомментировала слухи о беременности от Галустяна

«Мы не друзья»: Прохор Шаляпин высказался о новом романе Михаила Галустяна
#развод
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате