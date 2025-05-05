Ненадолго обернулся и пошёл дальше: Тимати удивил поклонников реакцией на ДТП с его Lamborghini за 50 млн рублей

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)
Прохожие засняли на видео появление рэпера Тимати с двумя детьми на автомобиле Lamborghini Diablo стоимостью 50 миллионов рублей. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как после остановки машина певца откатилась назад и врезалась в Mercedes.
Отмечается, что рэпер припарковал машину и отправился по делам с 11-летней дочерью и 5-летним сыном. Вскоре после этого автомобиль артиста начал ехать назад и врезался в стоящую сзади иномарку, вероятно, входящую в кортеж Тимати.
Телохранитель артиста попытался остановить авто, однако столкновение было неизбежно. Но больше удивляет реакция музыканта и его детей, которые лишь ненадолго обернулись, среагировав на звук удара, после чего проследовали дальше, пишет KP.ru.
Пользователи соцсетей также были удивлены тем, что до инцидента Тимати не пропустил пешеходов на «зебре» и посадил маленьких детей на одно сиденье без необходимого кресла.
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Телохранитель артиста попытался остановить авто, однако столкновение было неизбежно. Но больше удивляет реакция музыканта и его детей, которые лишь ненадолго обернулись, среагировав на звук удара, после чего проследовали дальше, пишет KP.ru.
Пользователи соцсетей также были удивлены тем, что до инцидента Тимати не пропустил пешеходов на «зебре» и посадил маленьких детей на одно сиденье без необходимого кресла.
«А для него особые правила дорожного движения?», – задаются вопросом комментаторы.Читайте также:
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Анастасия Чинкова