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Выручка компании Данилы Козловского сократилась более чем на 200 млн. рублей

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Кинокомпания, связанная с актёром Данилой Козловским, столкнулась с резким снижением выручки в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Согласно информации источника, фирма, зарегистрированная на Козловского, сократила выручку с 213 миллионов рублей до 3,9 миллиона. При этом прибыль, ранее составлявшая 7,4 миллиона, впервые за годы существования ушла в минус на 4,2 миллиона рублей.

Сам актёр ситуацию с падением доходов пока не прокомментировал.

Напомним, весной 2025 года Данила Козловский впервые после длительного перерыва представил спектакль в Москве. ​

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#актёр
#спектакль
#актриса
#весенний бизнес
Адвокат Сергей Жорин: Кристина Орбакайте будет годами оспаривать запрет на въезд в Латвию
05 мая 2025, 15:35

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте намерена добиваться через суд отмены запрета на въезд в Латвию, однако процесс может затянуться на годы. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин в интервью aif.ru.
Ранее стало известно, что Орбакайте, проживающая в США, получила отказ во въезде в Латвию, из-за чего был отменён её концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня. Певица заявила, что считает решение латвийских властей нарушением как её профессиональных прав, так и международных норм, и выразила готовность бороться за справедливость в судебном порядке.

По словам Жорина, шансы на успех у Орбакайте есть, но процедура может оказаться длительной.

«Все зависит от скорости рассмотрения дела Орбакайте. К сожалению, суды, наверное, могут занять годы», — отметил адвокат.

Он также предположил, что латвийские суды, вероятно, отклонят иск, и для ускорения процесса дело должно быть передано в Европейский суд по правам человека.

Своё мнение о ситуации выразил и представитель Орбакайте — адвокат Андрей Алешкин. Он не исключил, что повлиять на развитие событий может вмешательство Аллы Пугачёвой.

«Политического веса мамы может быть достаточно», — заявил он.

Кристина Орбакайте покинула Россию в 2022 году и сейчас проживает с семьёй в Майами. После переезда певица периодически приезжала в Россию с концертами. Весной и летом 2025 года у неё запланирован гастрольный тур по Европе.

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#суд
#концерт
#адвокат
#певица
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Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева показала нового возлюбленного после срыва помолвки – фото
Ксения Корнева впервые рассказала о новом романе
05 мая 2025, 15:34

Ксения Корнева (фото: Telegram @ksehahaha)

Ксения Корнева показала нового возлюбленного. После срыва помолвки в январе звезда «Уральских пельменей» вновь обрела счастье.
О том, что артистка вступила в новые отношения, поклонники догадывались давно. Сама Ксения неоднократно намекала на роман, публикуя фотографии букетов. Однако своего избранника она долгое время скрывала.

И лишь на днях в своём Telegram-канале Корнева опубликовала романтичное фото с мужчиной. Возлюбленного зовут Алексей Луканин. Он выпускник Российского университета транспорта, однако пока неизвестно, кем он работает.


Напомним, что в прошлом году прошлый избранник артистки сделал ей предложение в Праге. Однако уже спустя несколько месяцев пара рассталась. Корнева не стала делиться подробностями произошедшего, но отметила, что жених оказался недостойным мужчиной.

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#семья
#певица
#фото
#отношения
#любовь
#соцсети
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Актриса Лиза Моряк сообщила о задержке родов из-за перенесённого вируса
05 мая 2025, 15:06

Лиза Моряк (фото: Instagram* / moryakliza)

29-летняя актриса Лиза Моряк рассказала в своём Telegram-канале, что вторые роды откладываются из-за осложнений, вызванных вирусной инфекцией.
Напомним, в 2024 году стало известно, что Лиза и режиссёр Сарик Андреасян ожидают второго ребёнка. По словам актрисы, текущая беременность проходит сложнее предыдущей. На позднем сроке Моряк отправилась в ОАЭ, где подхватила вирус, повлиявший на течение беременности.

«Мне поставили маловодие в этот раз из-за вируса, который я притащила из Дубая, и на 33 неделе моя плацента созрела. Но сегодня у меня началась 40 неделя, и малышка все еще внутри», — поделилась Лиза.

Актриса признаётся, что ожидала родить ещё в апреле и даже надеялась попасть в роддом 5 мая, чтобы вновь стать мамой в «красивую дату». Однако роды пока не начались.

«У Бога свои планы. Я, если честно, на низком старте!» — добавила Моряк.

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#вирус
#роддом
#режиссёр
#роды
#актриса
#беременность
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«Страдает вся семья»: зачем певица Алсу скрывает сына и почему появились слухи о болезни мальчика
05 мая 2025, 14:52

Алсу (фото: Instagram* / alsou_a)

Певица Алсу словно открыла второе дыхание. Сегодня её возвращение на сцену вызывает восторг у поклонников, которые, кажется, соскучились по звезде конца 90-х. О разводе певицы и о том, почему она скрывает сына, расскажет «Радио 1».

Алсу вернулась на сцену


Осенью прошлого года певица исполнила свою давнюю мечту — дала концерт с симфоническим оркестром. Для Алсу, давно не выступавшей, это было волнительное событие. Однако поддержку она чувствовала не только со стороны публики и семьи, но и от самого важного зрителя в зале — её восьмилетнего сына Рафаэля.

Мальчик впервые присутствовал на выступлении матери, хотя долгое время его лицо не показывали публике.

«Сегодня в зале присутствует мой сын. Рафаэль, лапулечка, я тебя не вижу, но я тебя очень люблю. Я пою для тебя сегодня», — сказала Алсу со сцены.

Позже в интервью она призналась:

«Он рад и счастлив. В восторге. Он мамины песни все знает и любит. Но на концерте присутствовал первый раз. Сегодня он был мой главный зритель. Я рада, что ему все очень понравилось», — сказала она.

Тихий развод: что случилось между Алсу и Абрамовым


О том, что в семье певицы происходят перемены, заговорили летом 2023 года, когда она стала появляться без обручального кольца. Алсу тогда не комментировала ситуацию и лишь позже призналась, что не хотела обнародовать новость до окончания учёбы их старшей дочери Сафины.

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Официально о разводе стало известно в мае 2024 года. К тому времени супруги давно не жили вместе. Причины разрыва не озвучивались, но, по информации из окружения, Абрамов якобы неоднократно изменял жене. Алсу сначала пыталась сохранить семью, закрывая глаза на происходящее, но после сообщений о романе мужа с Анастасией Решетовой решила, что настал предел.

Алсу с семьей (фото: Instagram* / alsou_a)

Процедура развода завершилась 27 августа. Адвокат Абрамова утверждал, что бизнесмен пытался сохранить брак, но Алсу настояла на разрыве. Раздел имущества оказался внушительным — по слухам, около 10 миллиардов рублей.

Почему Алсу скрывала сына от публики


Рафаэль — младший ребёнок Алсу, и именно о нём публике было известно меньше всего. Если старшие дочери, Сафина и Микелла, часто появлялись на мероприятиях с мамой и охотно позировали для прессы, то сын певицы оставался в тени.

Алсу объясняла это заботой: по её мнению, Рафаэль слишком мал для публичности. Но слухи продолжались — кто-то говорил о возможной болезни, кто-то намекал на особенности внешности. Певица долго старалась не реагировать, публикуя фото с сыном, но всегда с закрытым лицом.

Однако давление хейтеров перешло грань. Блогеры начали распространять домыслы, в том числе о здоровье мальчика. Многие стали говорить, что видели мальчика в московской клинике, в которой он якобы проходил реабилитацию. Блогер Антон Суворкин** заявил: «Этот ребёнок особенный. Страдает вся семья».

Алсу не выдержала — она публично опровергла все слухи. По её словам, Рафаэль абсолютно здоров, обладает хорошим голосом и идеальным слухом. В одном из фото он всё же появился в маске, но даже тогда подписчики уверяли: черты лица мальчика напоминают отца.

Алсу с сыном (фото: Instagram* / alsou_a)

Алсу делает всё, чтобы защитить детей от ненужного внимания.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Антон Суворкин включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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#развод
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Блогер Эльдар Джарахов заявил о готовности уйти в декрет ради семьи
05 мая 2025, 14:51

Эльдар Джарахов и Мона (фото: Instagram* / dlgreez)

Блогер и рэпер Эльдар Джарахов вместе с девушкой, певицей Моной, стал гостем шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой». Во время беседы артист поделился личными взглядами на родительство и карьеру.
По словам Джарахова, он готов взять на себя роль отца в декрете, если в будущем это понадобится.

«Я могу быть отцом в декрете», — заявил он.

Также блогер отметил, что его девушка Мона пока не торопится становиться мамой, сосредоточившись на профессиональном развитии. Тем не менее, Джарахов уверен, что она будет хорошей матерью.

«Я понимаю её загон по поводу нехватки времени, потому что я — старичок ютуба. Да и в целом, я уже могу много не работать», — отметил он.

По словам Эльдара, его положение сейчас позволяет ему не перегружать себя работой.

«Мне достаточно сняться в одной рекламе и дальше отдыхать», — сказал он.

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