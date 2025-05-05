Выручка компании Данилы Козловского сократилась более чем на 200 млн. рублей

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)
Кинокомпания, связанная с актёром Данилой Козловским, столкнулась с резким снижением выручки в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Согласно информации источника, фирма, зарегистрированная на Козловского, сократила выручку с 213 миллионов рублей до 3,9 миллиона. При этом прибыль, ранее составлявшая 7,4 миллиона, впервые за годы существования ушла в минус на 4,2 миллиона рублей.
Сам актёр ситуацию с падением доходов пока не прокомментировал.
Напомним, весной 2025 года Данила Козловский впервые после длительного перерыва представил спектакль в Москве.
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Сам актёр ситуацию с падением доходов пока не прокомментировал.
Напомним, весной 2025 года Данила Козловский впервые после длительного перерыва представил спектакль в Москве.
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Дайана Хусинова