Адвокат Сергей Жорин рассказал о последствиях для Лепса за инцидент с подростком на сцене

07 августа 2025, 17:13

Адвокат Жорин: Лепсу может грозить штраф или тюрьма за инцидент 2020 года

Григорий Лепс (Фото: Telegram / @gvleps_official)

Недавно в интернете появился вирусный ролик, на котором Григорий Лепс толкает и ругается на подростка, выбежавшего на сцену во время его концерта.





Мнения о месте и времени инцидента расходятся: согласно одной версии, это произошло в 2020 году в Турции, а по другой — в Сочи этим летом.



Адвокат Сергей Жорин в разговоре с порталом «Страсти» объяснил, какие последствия могут ждать артиста за этот случай. Он отметил, что дело может закончиться штрафом или даже тюремным заключением, но это зависит от срока давности.





«Жалобу нужно подать в течение 6 месяцев после инцидента, общий срок давности — до 2 лет», — считает Жорин.