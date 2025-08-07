Адвокат Сергей Жорин рассказал о последствиях для Лепса за инцидент с подростком на сцене
Адвокат Жорин: Лепсу может грозить штраф или тюрьма за инцидент 2020 года
Недавно в интернете появился вирусный ролик, на котором Григорий Лепс толкает и ругается на подростка, выбежавшего на сцену во время его концерта.
Мнения о месте и времени инцидента расходятся: согласно одной версии, это произошло в 2020 году в Турции, а по другой — в Сочи этим летом.
Адвокат Сергей Жорин в разговоре с порталом «Страсти» объяснил, какие последствия могут ждать артиста за этот случай. Он отметил, что дело может закончиться штрафом или даже тюремным заключением, но это зависит от срока давности.
«Жалобу нужно подать в течение 6 месяцев после инцидента, общий срок давности — до 2 лет», — считает Жорин.Поэтому, если инцидент действительно произошел в 2020 году, вероятность наказания невелика.
Также важно учитывать страну, где это произошло. Если инцидент имел место в Турции, то будет применяться турецкое уголовное право, и пострадавший не подпадает под российскую юрисдикцию.