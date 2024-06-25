Адвокат Шарлота опроверг слухи об его освобождении из СИЗО

Фото: сайт городского суда Санкт-Петеребурга
К социальным сетям певца Шарлота получили доступ посторонние люди. Артист не освобожден из-под ареста, заявил «Газете.Ru» адвокат Алексей Лапузин, представляющий его интересы.
«У меня нет информации о том, что Эдуард освобожден. Полагаю, что это не так, так как в противном случае я знал бы об этом. Полагаю, что эти сообщения размещаются на его странице в сети Instagram* иными лицами, которые имеют доступ к паролю от страницы и могут ее модерировать», — сообщил он.Ранее в соцсети Шарлота появилась информация об анонсе его гастрольного тура по городам Центральной России.
Отец певца подтвердил, что не знает, кто распространил эти сведения, так как он сам недавно навещал сына в СИЗО, где у него нет доступа к телефону.
С ноября 2023 года певец находится под арестом после публикации ролика о том, как он сжигает свой российский паспорт. В мае против Шарлота возбудили пятое уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет».
Теперь певцу грозит до шести лет колонии.
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