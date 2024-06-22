Основатель «школы хакеров» Илья Васильев арестован по делу о фейках про ВС РФ

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За распространение фейков об армии России арестован создатель «школы хакеров» Илья Васильев. Об этом сообщает пресс-служба Преображенского районного суда столицы. Уточняется, что мужчину заключили под стражу на два месяца.
Следователи считают, что Васильев, чтобы добиться максимально возможной огласки сообщаемых им данных, разместил в социальных сетях дискредитирующий ВС РФ пост. Другие подробности неизвестны.
Перед этим Майкопским городским судом был арестован игрок футбольного клуба «Дружба» за выманивание у подростка интимных снимков. Арестованный также требовал денег за то, чтобы не распространять их.
А тем временем в сети опубликованы кадры сильного пожара в одной из высоток Астаны. Подробности в материале «Радио 1».
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Перед этим Майкопским городским судом был арестован игрок футбольного клуба «Дружба» за выманивание у подростка интимных снимков. Арестованный также требовал денег за то, чтобы не распространять их.
А тем временем в сети опубликованы кадры сильного пожара в одной из высоток Астаны. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов