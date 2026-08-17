Адвокат Тимура Родригеза прокомментировал апелляцию его бывшей жены

17 августа 2026, 18:07

Адвокат Родригеза рассчитывает на сохранение решения об отмене выплат Девочкиной

Тимур Родригез (Фото: Instagram* / @trodriguezzz)

Адвокат Тимура Родригеза Сергей Жорин прокомментировал попытку бывшей супруги артиста Анны Девочкиной обжаловать решение суда по алиментам. Ранее стало известно, что Девочкина подала апелляционную жалобу и намерена добиться пересмотра вынесенного решения. Об этом сообщает Super.





Напомним, в январе 2026 года суд отменил обязанность Родригеза выплачивать бывшей супруге 500 тысяч рублей ежемесячно на её содержание. Кроме того, выплаты на двоих детей были снижены в три раза.



По словам Жорина, для его доверителя принципиальным моментом также была возможность свободно выезжать за границу. Ранее Девочкина добивалась ограничения на выезд Родригеза после возбуждения исполнительного производства.





«Поскольку дети проживают в Испании, и запрет на выезд фактически лишил бы его возможности с ними видеться», — объяснил адвокат.

«Рассчитываем, что суд оставит решение первой инстанции в силе, после чего эта крайне обременительная обязанность по содержанию бывшей трудоспособной супруги будет окончательно прекращена», — заявил адвокат.