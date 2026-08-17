Продюсер Дворцов высмеял желание Незванова судиться с SHAMAN из-за песни

17 августа 2026, 17:25

SHAMAN (Фото: Telegram @shaman_channel)

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов посоветовал композитору Алексею Незванову не вступать в конфликт и судебные разбирательства с певцом SHAMAN.





Ранее стало известно, что Незванов подал в суд на певца из-за нарушения авторских прав. Спор касается песни «Россия Мама». По словам продюсера, он выпустил композицию с таким названием еще в 2023 году, тогда как Ярослав Дронов представил собственную песню «Россия Мама» в 2026.



«Песня "Россия Мама" написана в творческом тандеме Дронова с Григорием Лепсом. Авторы Лепса приложили руку к этой композиции, а Дронов тоже внес свою лепту. И плагиата никакого там нет. Скорее всего, Незванов пытается просто хайпонуть на Дронове. Но это дешевый хайп, конечно», — сказал Дворцов.