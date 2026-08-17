Блогерша Оксана Самойлова снова задолжала крупную сумму перед ФНС

17 августа 2026, 17:45

Оксана Самойлова снова задолжала налоговой больше миллиона рублей

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова снова оказалась в списке должников по налогам. Как выяснил «Звездач», у блогерши вновь образовалась задолженность по её ИП — на этот раз сумма составляет 1 349 497 рублей 75 копеек.