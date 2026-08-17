Блогерша Оксана Самойлова снова задолжала крупную сумму перед ФНС
Оксана Самойлова снова оказалась в списке должников по налогам. Как выяснил «Звездач», у блогерши вновь образовалась задолженность по её ИП — на этот раз сумма составляет 1 349 497 рублей 75 копеек.
Новая задолженность появилась вскоре после того, как Самойлова полностью закрыла предыдущий долг перед Федеральной налоговой службой. Ранее сумма её задолженности доходила почти до 4 миллионов рублей.
Тогда блогерше удалось рассчитаться с налоговой и избавиться от претензий по старому долгу. Однако надолго без задолженности она не осталась — теперь ФНС снова требует от предпринимательницы более 1,3 млн рублей. Из-за чего именно образовалась новая сумма и погашена ли она уже, пока неизвестно.
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