Два шоу Канье Уэста станут одними из самых дорогих концертных событий в истории России
Два концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге могут собрать с фанатов более 3,5 млрд рублей. Такие подсчёты провела «База», исходя из стоимости билетов и предполагаемого солдаута обоих шоу.
Если оба вечера пройдут при полной загрузке «Газпром Арены», каждый концерт может принести организаторам около 1,8 млрд рублей. Средняя стоимость билета составляет примерно 26 тысяч рублей.
Самые доступные места находятся на верхних ярусах — их стоимость начинается примерно от 9 тысяч рублей. Дальние трибуны обойдутся зрителям в 17–27 тысяч, билет на танцпол стоит около 25 тысяч, а места в секторах непосредственно у сцены — 30–35 тысяч рублей.
Но настоящая роскошь начинается в VIP-зонах. Место в отдельной ложе стоит 160 тысяч рублей с человека. При этом целиком ложу на 12 гостей можно приобрести примерно за 1,9 млн рублей.
Именно VIP-зрители принесут организаторам внушительную часть кассы. Всего в 204 ложах помещаются 2448 человек, и если считать по указанной стоимости, только они обеспечат около 390 млн рублей выручки. Все VIP-ложи уже полностью раскуплены.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России