Два шоу Канье Уэста станут одними из самых дорогих концертных событий в истории России

17 августа 2026, 17:54

Концерты Канье Уэста в Петербурге могут принести больше 3,5 млрд рублей

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Два концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге могут собрать с фанатов более 3,5 млрд рублей. Такие подсчёты провела «База», исходя из стоимости билетов и предполагаемого солдаута обоих шоу.