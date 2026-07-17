Адвокат Тимура Родригеза прокомментировал слухи о долге по алиментам

17 июля 2026, 14:28

Жорин заявил, что говорить о задолженности Родригеза преждевременно

Тимур Родригез (Фото: Instagram* / @trodriguezzz)

Адвокат Тимура Родригеза Сергей Жорин прокомментировал информацию о якобы многомиллионной задолженности артиста по алиментам. Об этом сообщает «Пятый канал».