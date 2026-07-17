Адвокат Тимура Родригеза прокомментировал слухи о долге по алиментам
Адвокат Тимура Родригеза Сергей Жорин прокомментировал информацию о якобы многомиллионной задолженности артиста по алиментам. Об этом сообщает «Пятый канал».
По словам защитника, говорить о наличии долга в размере 7 миллионов рублей пока преждевременно, поскольку официально он не установлен.
Жорин подчеркнул, что на данный момент у Родригеза нет подтверждённой задолженности по алиментам, а происходящее связано с юридической процедурой.
Постановления о взыскании средств начали поступать артисту в начале июля — в день его свадьбы с актрисой Катей Кабак. Несмотря на совпадение с важным событием, по словам адвоката, Родригез воспринял ситуацию спокойно и с юмором, не позволив ей омрачить праздник.
Жорин пояснил, что после развода Родригез и его бывшая супруга заключили нотариальное алиментное соглашение, которое по закону имеет силу исполнительного листа. Это позволяет получателю выплат в любой момент обратиться к судебным приставам, если возникают вопросы относительно исполнения обязательств.
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