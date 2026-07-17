«Чуть мозг не вытек»: Дибров с юмором прокомментировал недавний инцидент с падением
Дмитрий Дибров пошутил о своём падении
Дмитрий Дибров с иронией вспомнил о недавнем падении с лестницы в одном из московских клубов. На презентации сборника новелл «Виноград. Сезон любви» телеведущий появился вместе со своей избранницей — нутрициологом Катей Гусевой и не упустил возможность пошутить над случившимся. Об этом сообщает Super.
Перед тем как спуститься по лестнице, Дибров с улыбкой обратился к журналистам.
«Не отвлекайте. Я люблю лестницы», — сказал он.Позже телеведущий всё же прокомментировал сам инцидент, дав понять, что слухи о серьёзных последствиях были сильно преувеличены.
«Вы имеете в виду ситуацию, когда у меня чуть мозг не вытек? Когда я сломал руки-ноги? Да вечером того же дня я был дома. Всё хорошо. Меня лечит любовь», — с юмором заявил Дибров.Его спутница Катя Гусева также заверила, что телеведущий полностью восстановился и чувствует себя хорошо.
Ранее в СМИ сообщалось, что Дмитрий Дибров упал с лестницы во время вечеринки в одном из столичных заведений, однако, как выяснилось, серьёзных последствий для его здоровья этот инцидент не имел.