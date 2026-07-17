«Чуть мозг не вытек»: Дибров с юмором прокомментировал недавний инцидент с падением

17 июля 2026, 13:43

Дмитрий Дибров пошутил о своём падении

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* / @1dbrov)

Дмитрий Дибров с иронией вспомнил о недавнем падении с лестницы в одном из московских клубов. На презентации сборника новелл «Виноград. Сезон любви» телеведущий появился вместе со своей избранницей — нутрициологом Катей Гусевой и не упустил возможность пошутить над случившимся. Об этом сообщает Super.





Перед тем как спуститься по лестнице, Дибров с улыбкой обратился к журналистам.





«Не отвлекайте. Я люблю лестницы», — сказал он.

«Вы имеете в виду ситуацию, когда у меня чуть мозг не вытек? Когда я сломал руки-ноги? Да вечером того же дня я был дома. Всё хорошо. Меня лечит любовь», — с юмором заявил Дибров.