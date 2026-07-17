Лиза Моряк отреагировала на схожесть дочери с Павлом Прилучным
Лиза Моряк с юмором ответила на слухи о дочери от Павла Прилучного
Лиза Моряк с иронией прокомментировала в соцсетях слухи, появившиеся после того, как поклонники начали сравнивать её младшую дочь Шарлиз с Павлом Прилучным.
Поводом для обсуждений стал комментарий одной из подписчиц, которая заметила, что старшая дочь Элизабет похожа на Сарика Андреасяна, а младшая якобы напоминает Прилучного, с которым актриса не раз играла супругов в кино.
Моряк не стала игнорировать обсуждение и ответила с юмором.
«Если бы у нас с Павлом Прилучным была такая коллаборация, вы бы узнали об этом первыми. Но все мои творения — результат моей творческой деятельности с режиссёром Сариком Андреасяном», — пошутила актриса.При этом Лиза призналась, что сама удивляется внешности младшей дочери. По её словам, они с супругом оба брюнеты, а Шарлиз родилась светловолосой, из-за чего у окружающих нередко возникают вопросы.
«Когда гуляем на улице, кажется, будто я погуляла где-то на стороне. Но это не так», — с улыбкой отметила Моряк.Сейчас актриса и режиссёр Сарик Андреасян воспитывают двух дочерей — Элизабет и Шарлиз, а также готовятся к рождению сына.