Лиза Моряк отреагировала на схожесть дочери с Павлом Прилучным

17 июля 2026, 13:08

Лиза Моряк с юмором ответила на слухи о дочери от Павла Прилучного

Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Лиза Моряк с иронией прокомментировала в соцсетях слухи, появившиеся после того, как поклонники начали сравнивать её младшую дочь Шарлиз с Павлом Прилучным.





Поводом для обсуждений стал комментарий одной из подписчиц, которая заметила, что старшая дочь Элизабет похожа на Сарика Андреасяна, а младшая якобы напоминает Прилучного, с которым актриса не раз играла супругов в кино.

Моряк не стала игнорировать обсуждение и ответила с юмором.





«Если бы у нас с Павлом Прилучным была такая коллаборация, вы бы узнали об этом первыми. Но все мои творения — результат моей творческой деятельности с режиссёром Сариком Андреасяном», — пошутила актриса.

«Когда гуляем на улице, кажется, будто я погуляла где-то на стороне. Но это не так», — с улыбкой отметила Моряк.