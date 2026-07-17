«Это генетика»: Анастасия Решетова ответила подписчикам, усомнившимся в её словах

17 июля 2026, 14:03

Модель Анастасия Решетова объяснила отказ от ботокса

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Анастасия Решетова ответила на комментарии подписчиков, которые не поверили, что она не делает инъекции ботокса. По словам модели, ей нечего скрывать, а своим внешним видом она во многом обязана хорошей генетике.





Решетова подчеркнула, что никогда не скрывала косметологические процедуры и в последнее время, наоборот, старается максимально открыто рассказывать обо всех изменениях во внешности.





«Я понимаю, что хочется оправдать хороший вид другой женщины за счёт вмешательств, но мне нечего скрывать, и о сделанных процедурах я в последнее время говорю максимально открыто. Есть такое понятие, как генетика, и я ей очень благодарна за отсутствие необходимости делать инъекции ботокса. Если бы была необходимость, я бы сказала», — заявила модель.