Адвокат Трещев назвал Киркорова скрытым врагом России
Адвокат Трещев: Киркоров живёт в России только из-за денег
Адвокат Александр Трещев, который ранее подал судебные иски на сумму 1,5 миллиарда рублей против Аллы Пугачевой, выступил с резкими обвинениями в адрес её бывшего мужа, певца Филиппа Киркорова. В интервью изданию NEWS.ru он назвал артиста «приспособленцем» и «скрытым врагом» России.
По мнению Трещева, Киркоров остался в стране после начала СВО лишь потому, что его творчество не востребовано за рубежом.
«Скрытый враг, приспосабливается. Понимает, что ни Пугачева, ни он сам никому не нужны на Западе, у них там нет шансов», – заявил юрист.Он также убеждён, что певец находится под влиянием своей бывшей супруги. В качестве примера адвокат привёл молчание Киркорова после критических высказываний Пугачёвой в его адрес в недавнем интервью.
«Пытается и сосать в России бюджеты, и с Пугачевой боится конфликтовать. Любой мужик возмутился бы тем, что она как минимум разглашает в интервью какие-то личные моменты. А он ни гу-гу», – подчеркнул Трещев.Юрист также предложил лишить Киркорова звания народного артиста России и присвоить ему статус иностранного агента.
«Нужно писать в администрацию президента. И наделить Киркорова статусом иноагента. Сразу заткнётся и перестанет провоцировать. Давайте подумаем, как (это) сделать», – добавил он.По мнению Трещева, и Пугачёву, и Киркорова объединяет один «бог» – деньги. Он напомнил, что ранее у певицы на таможне задержали вещи, якобы стоимостью в миллионы долларов.
Адвокат также усомнился в правдивости заявлений певицы о травле её детей в московской элитной школе из-за статуса их отца, шоумена Максима Галкина*.
Ранее Александр Трещев подал сразу два иска к Пугачевой, объяснив это отсутствием точных данных о её прописке в России. Он утверждает, что артистка – «очень богатая женщина», и намерен добиваться справедливости в суде.