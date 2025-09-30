Адвокат Трещев назвал Киркорова скрытым врагом России

30 сентября 2025, 18:56

Адвокат Трещев: Киркоров живёт в России только из-за денег

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Адвокат Александр Трещев, который ранее подал судебные иски на сумму 1,5 миллиарда рублей против Аллы Пугачевой, выступил с резкими обвинениями в адрес её бывшего мужа, певца Филиппа Киркорова. В интервью изданию NEWS.ru он назвал артиста «приспособленцем» и «скрытым врагом» России.





По мнению Трещева, Киркоров остался в стране после начала СВО лишь потому, что его творчество не востребовано за рубежом.





«Скрытый враг, приспосабливается. Понимает, что ни Пугачева, ни он сам никому не нужны на Западе, у них там нет шансов», – заявил юрист.

«Пытается и сосать в России бюджеты, и с Пугачевой боится конфликтовать. Любой мужик возмутился бы тем, что она как минимум разглашает в интервью какие-то личные моменты. А он ни гу-гу», – подчеркнул Трещев.

«Нужно писать в администрацию президента. И наделить Киркорова статусом иноагента. Сразу заткнётся и перестанет провоцировать. Давайте подумаем, как (это) сделать», – добавил он.