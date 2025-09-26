Киркоров приобрёл «президентский» Aurus за 50 миллионов рублей
Киркоров купил российский автомобиль Aurus за 50 млн руб
Певец Филипп Киркоров приобрёл люксовый российский автомобиль Aurus стоимостью около 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Киркоров отметил, что давно интересовался этим транспортным средством и решил поддержать отечественного производителя.
По данным канала, стоимость машины превышает 25 миллионов рублей, однако точная сумма покупки может доходить до 50 миллионов. Поп-король не стал раскрывать, какие средства он вложил в приобретение автомобиля класса люкс.
Известно, что машины той же марки входят в кортеж президента России Владимира Путина.
Читайте также: