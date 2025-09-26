Достижения.рф

Киркоров приобрёл «президентский» Aurus за 50 миллионов рублей

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров приобрёл люксовый российский автомобиль Aurus стоимостью около 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Киркоров отметил, что давно интересовался этим транспортным средством и решил поддержать отечественного производителя.

По данным канала, стоимость машины превышает 25 миллионов рублей, однако точная сумма покупки может доходить до 50 миллионов. Поп-король не стал раскрывать, какие средства он вложил в приобретение автомобиля класса люкс.

Известно, что машины той же марки входят в кортеж президента России Владимира Путина.

Анастасия Чинкова

