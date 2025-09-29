«Пока не получается»: Галкин* объяснил, почему не носит обручальное кольцо
Шоумен Максим Галкин* рассказал, почему не носит обручальное кольцо. Слова артиста приводит издание «Аргументы и Факты».
Галкин* отметил, что пока у него не получается носить обручальное кольцо из-за отёка, возникшего после аварии.
Юморист добавил, что снял украшение в августе этого года, когда попал в ДТП и повредил руку, которая всё ещё не пришла в нормальное состояние.
Напомним, что в конце лета Галкин* отправился на велопрогулку по Юрмале. В какой-то момент в него сбоку влетел автомобиль Volkswagen. Артист получил травму руки и порезы, вызванные осколками разбитого стекла. На последующем концерте он предстал на сцене с забинтованной кистью.
