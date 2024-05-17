Адвокат Успенской Сенина заявила о досудебной претензии артистки к Киркорову

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Адвокат артистки Елена Сенина певицы Любови Успенской сообщила, что артистка подала досудебную претензию к Филиппу Киркорову из-за его интервью, в котором он назвал её «попрошайкой», которая «выклянчивала шмотки и подарки».
Адвокат уточнила, что певица готова дать 10 дней артисту для того, чтобы он опроверг такое заявление. В противном случае, по словам Сениной, Успенская выдвинет полноценный иск.
Ранее певец Филипп Киркоров назвал Любовь Успенскую попрошайкой в своём интервью.
Читайте также:
Киркоров назвал Успенскую попрошайкой, выклянчивающей дорогие подарки
Киркоров оказал непосредственное влияние на судьбу президента Зеленского
Киркоров рассказал об отношении к изменявшей ему Пугачеве
«Суть претензии Успенской заключается в том, чтобы были опровергнуты сведения порочащего характера и не соответствующие действительности, распространенные в интервью Филиппа Киркорова. Претензия — принятие мер по удалению этих публикаций. Материальных требований мы не заявляем. Если он добровольно удовлетворит требования, то нам не придётся обращаться в суд», — пояснила в беседе с Газета.ру Сенина.
Ранее певец Филипп Киркоров назвал Любовь Успенскую попрошайкой в своём интервью.
Читайте также:
Киркоров назвал Успенскую попрошайкой, выклянчивающей дорогие подарки
Киркоров оказал непосредственное влияние на судьбу президента Зеленского
Киркоров рассказал об отношении к изменявшей ему Пугачеве
Мелисса Тимофеева