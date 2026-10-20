«Больше не верну»: Елена Товстик заявила, что её бывший муж снова похитил дочь

20 октября 2026, 18:47

Елена Товстик заявила в полицию о похищении дочери бывшим мужем

Елена Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)

Елена Товстик обратилась в полицию с заявлением о похищении дочери Алисы. В своём блоге женщина рассказала, что её бывший супруг Роман Товстик забрал девочку во время тренировки.





Мать шестерых детей отметила, что 23 октября суд определит постоянное место жительства детей. Елена попросила подписчиков помочь вернуть дочь и напомнила, что за деньги можно купить не всё.

«Нарушив порядок общения, установленный судом, Роман забрал и увёз дочь с тренировки по гимнастике, заявив, что больше не вернёт. <…> Мне пришлось ехать в полицию, а не выступать на концерте перед дочерью», — сообщила Товстик.