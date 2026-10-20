«Больше не верну»: Елена Товстик заявила, что её бывший муж снова похитил дочь
Елена Товстик заявила в полицию о похищении дочери бывшим мужем
Елена Товстик обратилась в полицию с заявлением о похищении дочери Алисы. В своём блоге женщина рассказала, что её бывший супруг Роман Товстик забрал девочку во время тренировки.
Мать шестерых детей отметила, что 23 октября суд определит постоянное место жительства детей. Елена попросила подписчиков помочь вернуть дочь и напомнила, что за деньги можно купить не всё.
«Нарушив порядок общения, установленный судом, Роман забрал и увёз дочь с тренировки по гимнастике, заявив, что больше не вернёт. <…> Мне пришлось ехать в полицию, а не выступать на концерте перед дочерью», — сообщила Товстик.Сам Роман отрицает все обвинения. Он пояснил, что 16 октября на судебном заседании Алиса заявила о желании жить с отцом. По версии бизнесмена, на следующий день дочь сама попросила забрать её с занятий. Бизнесмен подчеркнул, что не ведёт себя агрессивно по отношению к девочке и сейчас она находится вместе с ним.