Адвокат высказался о версии убийства Кунгурова во время конфликта

03 августа 2026, 12:11

Адвокат Черноусов: кто-то мог ударить Кунгурова тупым предметом

Евгений Кунгуров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Отец погибшего оперного певца Евгения Кунгурова Виктор обратился в Генеральную прокуратуру РФ с требованием передать расследование в Главное следственное управление СК по Москве и изменить квалификацию статьи на умышленное убийство, совершенное группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил адвокат семьи Евгений Черноусов, пишет ТАСС.





По версии защиты, смерть артиста могла наступить в результате конфликта, после которого злоумышленники инсценировали самоубийство, чтобы скрыть следы преступления. Адвокат уточнил, что основанием для таких предположений стала черепно-мозговая травма, обнаруженная на теле певца. По мнению юриста, такое повреждение нельзя получить при обстоятельствах, официально названных ранее, и оно отличается от остальных травм.





«Мы с Виктором Евгеньевичем предполагаем, что произошел конфликт, и в этой нервозной ситуации кто-то мог ударить Кунгурова тупым твердым предметом, причинив смертельную черепно-мозговую травму. <…> Мы не утверждаем точно, что смерть наступила от этого удара. Могло наступить предсмертное состояние. И в этом состоянии <...> [могли совершить инсценировку, чтобы] скрыть следы преступления», — добавил спикер.