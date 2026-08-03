Адвокат высказался о версии убийства Кунгурова во время конфликта
Отец погибшего оперного певца Евгения Кунгурова Виктор обратился в Генеральную прокуратуру РФ с требованием передать расследование в Главное следственное управление СК по Москве и изменить квалификацию статьи на умышленное убийство, совершенное группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил адвокат семьи Евгений Черноусов, пишет ТАСС.
По версии защиты, смерть артиста могла наступить в результате конфликта, после которого злоумышленники инсценировали самоубийство, чтобы скрыть следы преступления. Адвокат уточнил, что основанием для таких предположений стала черепно-мозговая травма, обнаруженная на теле певца. По мнению юриста, такое повреждение нельзя получить при обстоятельствах, официально названных ранее, и оно отличается от остальных травм.
«Мы с Виктором Евгеньевичем предполагаем, что произошел конфликт, и в этой нервозной ситуации кто-то мог ударить Кунгурова тупым твердым предметом, причинив смертельную черепно-мозговую травму. <…> Мы не утверждаем точно, что смерть наступила от этого удара. Могло наступить предсмертное состояние. И в этом состоянии <...> [могли совершить инсценировку, чтобы] скрыть следы преступления», — добавил спикер.
Кроме того, Виктор Кунгуров просит возбудить уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ) в связи с пропажей личных вещей сына. Из квартиры исчезли документы, награды, благодарственные письма, дорогостоящие часы, концертные костюмы, а также два мобильных телефона, в которых, как полагает заявитель, могла содержаться важная для следствия переписка. Адвокат добавил, что намерен добиваться допросов лиц, имевших доступ к жилью, и проведения у них обысков. При этом Виктор Кунгуров исключил причастность к возможному преступлению коллег сына по профессиональной среде, охарактеризовав его как коммуникабельного и доброжелательного человека.
Тело 41-летнего Евгения Кунгурова обнаружили 8 апреля 2024 года в центре Москвы без внешних признаков насильственной смерти. Первоначально в правоохранительных органах сообщали, что артист мог находиться в депрессивном состоянии и покончить с собой. Спустя два года по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» (ст. 110 УК РФ), потерпевшим по которому признали Виктора Кунгурова.