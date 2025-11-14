«Их личная тайна»: Адвокат Юлии Барановской раскрыл её позицию по делу с Андреем Аршавиным

14 ноября 2025, 22:04

Юлия Барановская не согласна с требованиями Андрея Аршавина о снижении алиментов

Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Сегодня в Савёловском суде Москвы прошло первое заседание по делу о снижении алиментов, которые Андрей Аршавин выплачивает на троих детей от Юлии Барановской.





По ходатайству обеих сторон заседание было закрытым, а рассмотрение перенесено на конец декабря.



Адвокат Барановской сообщил Super, что её позиция остаётся неизменной: они категорически против требований Аршавина и просят суд их отклонить.





«Средства у него есть. У него может быть хоть сто детей, но почему это должно предыдущих касаться? Его финансовое положение никоим образом не ухудшилось и не изменилось. Мы от сумм в принципе уходим, потому что это такая их личная тайна», — отметил юрист.