«Не можем наговориться»: Айза-Лилуна Ай встретилась с будущей свекровью

14 ноября 2025, 20:38

Айза-Лилуна Ай встретилась с будущей свекровью на Бали

Айза-Лилуна Ай и Степан Кузьменко (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Блогер Айза-Лилуна Ай наконец познакомилась с мамой своего возлюбленного Степана — встречу они ждали полтора года. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Мама жениха прилетела к ним на Бали, и знакомство прошло тепло и непринужденно.





«Мама Степана прилетела, и мы не можем наговориться. Столько узнала про маленького Стёпу, что не история — то смех! Столько поняла про воспитание мальчиков, почувствовала уверенность и силу, мне было необходимо это услышать», — поделилась Айза.

«Далее мы приступаем к реставрации нового дома и к строительству ещё одной виллы. Надо немного набраться сил и снова в бой!» — поделилась блогер.