«Нос не дышит»: актриса Мария Шумакова заступилась за звезду «Сумерек» Кристен Стюарт

14 ноября 2025, 21:23

Актриса Мария Шумакова объяснила, почему Кристен Стюарт постоянно открывает рот

Мария Шумакова (Фото: Instagram* / @shumakova_masha)

Мария Шумакова публично встала на защиту Кристен Стюарт, которую в сети критикуют за приоткрытый рот.





В своём блоге 36-летняя актриса рассказала, что у неё и звезды «Сумерек» одинаковая физиологическая особенность — проблемы с носовым дыханием.



По словам Шумаковой, ни она, ни Стюарт не делают это намеренно: рот слегка приоткрыт, чтобы дышать. Актриса призналась, что давно думает о хирургическом вмешательстве для коррекции перегородки.





«Как ярый представитель людей с "вечно приоткрытым ртом" заявляю: это не иллюстрация томности, это нос не дышит. Надо собраться с духом и сделать операцию на перегородку», — написала Шумакова.