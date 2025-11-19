Адвокат Зернов раскрыл последствия дела Ларисы Долиной для России

19 ноября 2025, 11:17

Адвокат Зернов: дело Ларисы Долиной о продаже квартиры не прецедентное

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дело Ларисы Долиной о продаже квартиры не станет прецедентом для российской судебной системы, так как в стране действует иная правовая модель. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости адвокат Олег Зернов.