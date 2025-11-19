Адвокат Зернов раскрыл последствия дела Ларисы Долиной для России
Дело Ларисы Долиной о продаже квартиры не станет прецедентом для российской судебной системы, так как в стране действует иная правовая модель. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости адвокат Олег Зернов.
По словам Зернова, каждая ситуация требует особого подхода. Юрист отметил, что в России действует романо-германская правовая система, где решения по схожим делам не являются обязательными.
Он также предупредил, что попытки обмана в таких делах могут привести к уголовной ответственности.
Напомним, в сентябре суд вынес решение, подтвердив, что Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, является законным владельцем элитной квартиры в районе Хамовники. Ранее эта недвижимость была продана по заниженной цене матери-одиночке Полине Лурье по указанию мошенников.
Читайте также: