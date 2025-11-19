Раскрыто, кто стал самой дорогой российской звездой
Самой дорогой российской звездой стала Надежда Кадышева. Певица установила рекордную сумму за 40-минутное выступление. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Теперь артистка готова выступать на корпоративе только за 25 миллионов рублей. Сумма растет с каждым днем, и чем ближе к Новому году, тем дороже становится ее выступление. Все доступные даты расписаны почти до января.
Когда-то Надежда Кадышева выступала за 1,5 миллиона рублей. Постепенно она увеличивала цену, пока не установила рекорд на российской эстраде. Ранее звание самой дорогой артистки принадлежало Ирине Аллегровой, чей корпоратив стоил 16,5 миллиона рублей, что равнялось стоимости 11 выступлений Кадышевой.
Читайте также: