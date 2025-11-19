Суд отказался считать Никаса Сафронова отцом еще одного ребенка
Пресненский суд Москвы отклонил иск о признании художника Никаса Сафронова отцом еще одного ребенка, передает РИА Новости.
Уточняется, что с иском к художнику обратился Гибас Вакарис. Согласно информации из открытых источников, у Сафронова официально признаны пятеро сыновей.
Известный своими портретами знаменитостей и политиков, Сафронов неоднократно становился участником судебных споров, связанных с установлением отцовства. При этом сам художник обычно воздерживается от комментариев по этим делам, предпочитая сохранять свою личную жизнь в тайне.
