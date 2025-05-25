Адвокат Жорин объяснил, почему жених Семенович не сможет развестись ещё несколько лет

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)
Анна Семенович счастлива в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером, с которым уже переехала в общий загородный дом и вовсю планирует свадьбу. Однако ждать торжества в ближайшее время не стоит, поскольку мужчина до сих пор не развёлся с предыдущей женой.
Семенович отмечала ранее, что её возлюбленный находится в бракоразводном процессе, однако всё усложняет то, что брак был заключён в Германии. По местному законодательству развод может занимать до трёх лет.
Издание «Страсти» обратилось к звёздному юристу Сергею Жорину, чтобы уточнить, действительно ли паре придётся так долго ждать свадьбы или имеются какие-то обходные пути.
Адвокат подчеркнул, что сроки развода сильно зависят от конкретной страны и ситуации. Немаловажную роль также играют споры о совместном имуществе, необходимость финансовой поддержки бывшей жены и наличие у пары общих детей. В ситуации со Шреером, у него как раз имеется сын от женщины, с которой ведётся бракоразводный процесс.
Однако упрощает ситуацию наличие у одного из супругов гражданства России. В этом случае пара может подать заявление о расторжении брака в российский суд, даже несмотря на то, что брак был заключён за рубежом.
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Издание «Страсти» обратилось к звёздному юристу Сергею Жорину, чтобы уточнить, действительно ли паре придётся так долго ждать свадьбы или имеются какие-то обходные пути.
Адвокат подчеркнул, что сроки развода сильно зависят от конкретной страны и ситуации. Немаловажную роль также играют споры о совместном имуществе, необходимость финансовой поддержки бывшей жены и наличие у пары общих детей. В ситуации со Шреером, у него как раз имеется сын от женщины, с которой ведётся бракоразводный процесс.
Однако упрощает ситуацию наличие у одного из супругов гражданства России. В этом случае пара может подать заявление о расторжении брака в российский суд, даже несмотря на то, что брак был заключён за рубежом.
«Таких случаев очень много, когда девушка выходит за итальянца, а потом решает развестись – мы помогаем сделать ей это здесь, в российских судах. Дальше это решение суда легализуется для территории Италии. То есть решение выносится в России, а окончание этой процедуры проходит в Италии. Это существенно сокращает сроки», – отметил Жорин.В заключение специалист отметил, что если Семенович говорит о сроках в 2-3 года, вероятнее всего, в их ситуации так и есть. Жорин исключил лукавство со стороны звезды.
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Анастасия Чинкова