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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Адвокат Жорин объяснил, почему жених Семенович не сможет развестись ещё несколько лет

Адвокат Жорин объяснил, почему жених Семенович не сможет развестись ещё несколько лет

Адвокат Жорин заявил, что жених Семенович не сможет развестись несколько лет
Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович счастлива в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером, с которым уже переехала в общий загородный дом и вовсю планирует свадьбу. Однако ждать торжества в ближайшее время не стоит, поскольку мужчина до сих пор не развёлся с предыдущей женой.
Семенович отмечала ранее, что её возлюбленный находится в бракоразводном процессе, однако всё усложняет то, что брак был заключён в Германии. По местному законодательству развод может занимать до трёх лет.

Издание «Страсти» обратилось к звёздному юристу Сергею Жорину, чтобы уточнить, действительно ли паре придётся так долго ждать свадьбы или имеются какие-то обходные пути.

Адвокат подчеркнул, что сроки развода сильно зависят от конкретной страны и ситуации. Немаловажную роль также играют споры о совместном имуществе, необходимость финансовой поддержки бывшей жены и наличие у пары общих детей. В ситуации со Шреером, у него как раз имеется сын от женщины, с которой ведётся бракоразводный процесс.

Однако упрощает ситуацию наличие у одного из супругов гражданства России. В этом случае пара может подать заявление о расторжении брака в российский суд, даже несмотря на то, что брак был заключён за рубежом.

«Таких случаев очень много, когда девушка выходит за итальянца, а потом решает развестись – мы помогаем сделать ей это здесь, в российских судах. Дальше это решение суда легализуется для территории Италии. То есть решение выносится в России, а окончание этой процедуры проходит в Италии. Это существенно сокращает сроки», – отметил Жорин.
В заключение специалист отметил, что если Семенович говорит о сроках в 2-3 года, вероятнее всего, в их ситуации так и есть. Жорин исключил лукавство со стороны звезды.

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Ксения Собчак раскритиковала Лабубу и «теток за 40», которым их дарят
Ксении Собчак не понравились игрушки Лабубу
25 мая 2025, 12:50

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

Сейчас многие звезды покупают популярную игрушку-монстра Лабубу, которая представляет собой фигурку или брелок. В Москве стоимость такой игрушки составляет 10 тысяч рублей.
Однако не все пришли в восторг от персонажа, которого придумал гонконгский художник Касинг Лунг. В числе таких оказалась Ксения Собчак. Журналистка показала подписчикам Лабубу и выразила недовольство игрушкой.

«Вы предлагаете [это] вешать на мою красавицу? Да никогда в жизни», — обратилась к поклонникам Ксения и показала свою сумку Birkin.

Со слов Собчак, она не поняла, почему эти игрушки стали модными.

«Вдумайтесь, насколько мы стали инфантильными, если теткам за 40 дарят [такое]. И даже если вам 30, это уровень инфантильности просто, ребят», — выразила свое мнение журналистка в соцсетях.

Ранее молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фотографию с популярной куклой Лабубу.

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#игрушки
#ксения собчак
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Тимати чуть не придавило деревом: «Я знаю, многие бы обрадовались»
Дерево упало в метре от авто рэпера Тимати
25 мая 2025, 12:26

Тимати/ Тимур Юнусов (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)

Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал жуткие кадры из Москвы. На его машину летела гигантская ветка дерева, но рэпер успел среагировать.
Часть дерева оказалась столь внушительных размеров, что трагедии было избежать тяжело. Однако исполнителю хита «Где ты, где я» повезло. Ни артист, ни его люксовый автомобиль не пострадал.

В соцсетях Тимати опубликовал шокирующий ролик, по которому ясно, что поездка на Rolls-Royce Phantom едва не закончилась несчастным случаем.

«Я знаю, многие бы обрадовались, но не сегодня», — подписал публикацию рэпер.

Машина Тимати (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)


Напомним, что Тимати владеет огромным автопарком из элитных машин. Среди них — Porsche Cayenne Turbo, Mercedes CL600, Audi R8, Ferrari 458 Italia и другие.

Ранее беременная девушка Тимати Валентина Иванова в своем блоге похвасталась кольцом с изумрудом более чем за 350 тысяч рублей.

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#автомобиль
#артист
#дерево
#видео
#москва
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Алла Пугачёва публично обратилась к Кристине Орбакайте по важному поводу
Алла Пугачёва поздравила Кристину Орбакайте с 54-летием
25 мая 2025, 12:16

Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алла Пугачёва совершила редкий выход в соцсети. 76-летняя певица поздравила старшую дочь с днём рождения.
Сегодня, 25 мая, Кристине Орбакайте исполнилось 54 года. В свой праздник певица оказалась в Эстонии. У неё запланирован концерт в Таллине.

Мама Орбакайте Алла Пугачёва опубликовала в личном блоге пост, в котором обратилась к ней. Слова сопровождались фотографией Кристины.

«Какое счастье, что ты у меня есть. С днём рождения!», – написала артистка.
Напомним, что недавно власти Латвии запретили Орбакайте въезд в страну. Певица была внесена в «чёрный список» по требованию спецслужб. В частности, ей припомнили выступления в Крыму. В связи с этим, запланированный на 1 июня концерт Кристины в Юрмале отменился.

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Больше не эзотерик и не астропсихолог: брат Дани Милохина начал продавать интимные фото и видео
Илья Милохин начал продавать интимные фото и видео
25 мая 2025, 11:45

Илья Милохин (Фото: Инстаграм* @ilya__vyacheslav)

Брат блогера Дани Милохина Илья начал продавать интимные фото и видео, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Илья снимает откровенные ролики и продает их в Сети. Оказалось, что фотографии можно купить за две тысячи рублей, но есть возможность приобрести и VIP-доступ за семь тысяч.

Еще в январе этого года парень называл себя эзотериком и «астропсихологом с опытом более пяти лет» и консультировал всех желающих по вопросам секса. Услуги Милохина раньше стоили больше — восемь тысяч рублей.

Еще Илья делал астрологические расклады и делился своими знаниями в психологии. 24-летний брат популярного блогера рассказывал, как «разорвать сексуальную связь с бывшим» и склонить девушку к интиму.

Ранее популярный в Сети психолог Вероника Степанова поставила диагноз блогеру Дане Милохину.

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«Я уже в самолете. Багажа насчитали 105 кг»: Виктория Боня везёт домой камни с Эвереста
Виктория Боня привезла домой камни с Эвереста
25 мая 2025, 11:42

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня наконец-то исполнила свою мечту, покорив Эверест. 45-летняя телезвезда призналась, что взяла с собой «частичку горы» на память.
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» серьёзно увлечена альпинизмом. Восхождение на главную вершину мира было непростым, Боня столкнулась с проблемами со здоровьем, но всё же смогла дойти до конца.

Теперь Виктория возвращается домой.

«Я уже в самолёте. Багажа насчитали 105 кг. А мне положено по билету 60 кг, пришлось доплачивать кучу денег. Что я там везу? Камни с Эвереста тоже имеются. Но их не так много», – поделилась Боня с подписчиками в личном блоге.
До этого звезда опубликовала видео, на котором подняла огромный российский флаг на вершине Эвереста. Она заявила, что её мечта сбылась, а также посетовала, что многим людям часто приходится отказываться от собственных желаний из-за страха.

«Когда я шла к своей вершине, я тоже слышала: "Ты не сможешь", "Это не для тебя", "Куда ты лезешь". Но знаешь что? Это их страх. Не твой. Они просто привыкли к жизни в коробке. Где всё измеряется стандартами, чужим мнением и логикой. А мечта это не про "логично". Это про истинно. Про тебя настоящего. Про то, что не даёт заснуть», – отметила Боня.
К слову, останавливаться на достигнутом женщина не собирается. У неё в планах – покорить гору К-2 в Пакистане. Виктория уже приступила к подготовке, а само восхождение запланировано на июль 2026 года.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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