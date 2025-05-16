«По пару бокалов каждый день»: Анна Семенович высказалась об алкоголе

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)
Анна Семенович рассказала о своём отношении к алкоголю. Бывшая солистка «Блестящих» призналась, что может выпивать каждый день.
Певица разоткровенничалась в личном блоге, отвечая на вопросы поклонников. Семенович рассказала, что очень любит вино и может пить его ежедневно.
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«Выпиваю, когда есть настроение. Могу выпивать по пару бокалов каждый день, а потом месяц вообще не пить», – отметила звезда.Также исполнительницу спросили про сохранение молодости, а именно, об её отношении к ботоксу. Анна подчеркнула, что это абсолютно безопасная и безболезненная операция, поэтому тем, кто желает избавиться от морщин, можно смело её делать.
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Анастасия Чинкова