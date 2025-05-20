«У меня нет никаких страхов» : Анна Семенович объявила о готовности родить после 45 лет

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)
В прошлом году Анна Семенович рассекретила роман с женатым бизнесменом Денисом Шреером. В настоящее время он находится в процессе развода с женой, однако всё затягивается из-за законодательства Германии, где был оформлен брак.
Несмотря на это, бывшая солистка «Блестящих» заявила о готовности не только выйти замуж за избранника, но и впервые стать мамой.
Анна продолжительное время находилась в статусе одной из самых завидных холостячек в России. 45-летняя певица ни разу не была замужем и не имеет детей. Однако сейчас она призналась, что готова к материнству.
Артистка добавила в заключение, что процесс развода Шреера может затянуться на год-два.
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Анна продолжительное время находилась в статусе одной из самых завидных холостячек в России. 45-летняя певица ни разу не была замужем и не имеет детей. Однако сейчас она призналась, что готова к материнству.
«Для этого необходимо поддерживать и восполнять необходимые дефициты, контролировать вес и заботиться о своём женском здоровье. Всё это я делаю регулярно, и у меня лично нет никаких страхов перед материнством», – сообщила Семенович в беседе с KP.RU.Также Семенович поделилась, что никогда не мечтала о свадьбе принцессы. Она провела множество торжеств, поэтому знает все тонкости и на своём хочет отдыхать, а не работать.
Артистка добавила в заключение, что процесс развода Шреера может затянуться на год-два.
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Анастасия Чинкова