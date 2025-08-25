«Марафон желаний» на миллионы, вечеринка под арестом и тюремная камера: что ждет Елену Блиновскую в 2025 году
Елена Блиновская прошла впечатляющий путь от провинциальной девочки до известной фигуры в мире инфобизнеса с многомиллионной аудиторией. Однако отсутствие прозрачности в бизнесе, агрессивные методы продаж и игнорирование юридических норм привели к краху. Сегодня ее имя ассоциируется не с исполнением желаний, а с одним из самых громких финансовых падений в истории российского блогинга. О жизни блогера читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Елены Блиновской
Елена Олеговна Блиновская, урожденная Останина, появилась на свет 25 августа 1981 года в поселке Опарино в Кировской области. Её отец, изначально работавший водителем, впоследствии стал предпринимателем. Мать трудилась бухгалтером. В пятилетнем возрасте Елена вместе с семьей покинула родной поселок и переехала в Ярославль, где её отец открыл первую ветеринарную клинику. У Елены также есть младший брат Александр.
После окончания школы Блиновская поступила в Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова, выбрав экономический факультет, который успешно окончила в 2001 году. По её собственным словам, на выбор этой профессии повлияла семейная традиция, так как её мать работала в сфере финансов. Блиновская утверждала, что прошла дополнительное обучение в сфере психологии. Она посещала курсы по гештальт-терапии, нейролингвистическому программированию (НЛП) и гипнозу. Однако конкретные учебные заведения, где она получала знания, блогер предпочла не называть.
«Увешаться сертификатами и дипломами и на фоне их вещать» — это «не моя тема», — цитирует Блиновскую gazeta.ru.
Карьерный старт
После окончания Ярославского государственного университета в 2001 году Елена Блиновская, следуя семейной традиции и выбору факультета, начала свою карьеру в качестве бухгалтера. Однако эта работа быстро разочаровала её. Однообразие и рутина профессии не соответствовали её амбициям и стремлению к более динамичной деятельности.
В поисках своего призвания Елена сменила несколько сфер деятельности, накапливая разнообразный опыт. Одним из первых мест работы будущей звезды интернета было рекламное агентство «Дрим». Тогда Блиновская получила первые представления о маркетинге, продвижении и взаимодействии с клиентами, что впоследствии пригодилось в её дальнейших проектах.
Позже Елена управляла ветеринарной клиникой отца, а в 2005 году Елена сделала значительный шаг в предпринимательстве, открыв собственный свадебный салон в Ярославле. Позднее салон был успешно продан.
Личная жизнь Елены Блиновской
Елена познакомилась со своим будущим мужем Алексеем Блиновским в конце 2000-х годов в ярославском ночном клубе. Их отношения развивались быстро, и вскоре они начали жить вместе.
Интересным элементом их истории стало предсказание цыганки, которое якобы получил Алексей в детстве. Согласно этому предсказанию, ему суждено было дважды жениться. В начале совместной жизни с Еленой Алексей потерял обручальное кольцо, что супруги сочли дурным знаком. Чтобы «обмануть судьбу», они решили сыграть свадьбу повторно в 2017 году. Первая свадьба в 2008 году была скромной, с узким кругом близких гостей (около 50 человек), а вторая — уже с размахом: Елена появилась в роскошном платье, а обручальные кольца были изготовлены из белого золота. Таким образом, предсказание формально сбылось — Алексей дважды женился, но на одной и той же женщине.
У Елены и Алексея четверо детей: сыновья Всеволод (родился в 2009 году), близнецы Мирон и Платон (2011 год) и дочь Аврора (2020 год). Путь к материнству для Елены был непростым — в юности ей поставили диагноз «бесплодие». Пара безуспешно пыталась зачать ребёнка в течение полутора лет, но после переезда к матери Елены беременность наступила уже через месяц. Рождение близнецов Елена называла «двойным счастьем», которое она получила благодаря «кармическим заслугам». Мечта о дочери сбылась в 2020 году, хотя ранее Елена пережила замершую беременность, что стало для неё тяжелым испытанием.
«Марафон желаний» Елены Блиновской
Сидя в декрете, Елена увлеклась психологией и личностным ростом. В 2015 году она создала закрытую группу для подруг, где проводила голосовые занятия по формулированию желаний и созданию «карт мечты». Успех среди знакомых вдохновил ее на создание коммерческого продукта. Первый «Марафон желаний» стартовал в 2015 году со стоимостью участия 2000 рублей и привлек около 50 человек. Суть методики заключалась в выполнении заданий (медитации, визуализации, уборке дома), которые, по словам Блиновской, помогали «настроить мозг» на достижение целей.
Семейные проекты
Алексей Блиновский, успешный предприниматель, стал не только мужем Елены, но и её деловым партнёром. Он активно участвовал в создании и продвижении «империи марафонов» — по словам отца Елены, именно Алексей разработал всю систему бизнеса. Алексей также был учредителем 15 компаний, а дорогостоящее имущество (включая недвижимость и транспорт) часто оформлялось на него. Несмотря на бурную деятельность, Елена подчёркивала, что Алексей всегда поддерживал её — даже прошёл все её марафоны и помогал в работе.
Семейная идиллия рухнула в апреле 2023 года, когда Елену задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. На момент задержания она пыталась выехать в Беларусь с билетом до Ташкента. Алексей также был обвинён в пособничестве и отмывании денег, но вину не признал. В январе 2024 года Елену перевели в СИЗО из-за нарушения домашнего ареста (она устроила новогоднюю вечеринку со свидетельницей по делу). Дети остались с бабушкой по материнской линии в Ярославле, а Алексей отправился в зону СВО.
Жизнь после приговора — тюрьма, банкротство и апелляция Блиновской
Елена Блиновская, известная как создательница «Марафона желаний» и одна из самых скандальных блогеров Рунета, была приговорена Савеловским судом Москвы 3 марта 2025 года к 5 годам колонии общего режима. Кроме лишения свободы, суд назначил ей штраф в 1 миллион рублей и запрет на занятие коммерческой деятельностью на 4 года.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры, взыскав с Блиновской в пользу государства 587 миллионов рублей. Приговор был вынесен по обвинению в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). По версии следствия, Блиновская уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей и легализовала 706 миллионов рублей, используя схемы дробления бизнеса через 18 организаций и 3 ИП.
В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. Это решение было принято несмотря на просьбы адвокатов отложить процедуру, так как они планировали погасить долги до конца декабря 2024 года. В рамках дела о банкротстве все имущество Блиновской и ее мужа подлежит распродаже на торгах. Арестованы 66 объектов недвижимости (в Москве, Крыму, Адыгее и других регионах), элитные автомобили (Bentley, Lamborghini), счета на сумму свыше 1,4 млрд рублей, а также доли в компаниях.
Также суд признал незаконными перечисления Блиновской сестре мужа — Наталье Блиновской — на сумму 2,7 миллиона рублей (сделки совершались в период с 2021 по 2022 год и были расценены как попытка причинить вред кредиторам). На данный момент Блиновская выплатила государству около 320 миллионов рублей в счет налоговой задолженности. Однако общая сумма долга, включая пени и штрафы, изначально составляла 1,4 млрд рублей. Таким образом, значительная часть обязательств остается непогашенной, и взыскание продолжается через продажу имущества.
На данный момент Блиновская не переведена в колонию, а остается в СИЗО № 6 в Печатниках (Москва), где она ожидает рассмотрения апелляционной жалобы. По словам ее адвоката Натальи Сальниковой, Блиновская «смогла адаптироваться к тюрьме и не жалуется на условия», чувствует себя удовлетворительно. Суд зачел в срок наказания время, проведенное под стражей и домашний арест.
«Срок отбывания домашнего ареста засчитывается один к двум. Срок отбывания под меру пресечения в виде заключения под стражей — один к полутора. Соответственно, ей осталось отбывать три года пять месяцев при условии, если она не выйдет условно-досрочно», — цитирует юриста Пушкареву 5-tv.ru.Соответственно, ей осталось провести под стражей три года. Защита Блиновской подала апелляционную жалобу на приговор, и дата ее рассмотрения пока неизвестна. Адвокаты настаивали на условном наказании или отсрочке до достижения детьми совершеннолетия, но суд отклонил эти ходатайства. При этом Блиновская имеет право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) уже в конце 2025 года, так как для тяжких преступлений (по ст. 187 УК РФ) требуется отбыть половину срока.