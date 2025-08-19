Адвоката Прилучного заблокировали в собственном доме из-за дела Муцениеце

19 августа 2025, 17:46

Из-за дела Муцениеце особняк адвоката Прилучного осадили неизвестные

Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова в личном блоге сообщила об инциденте на территории своего частного дома. По её словам, в ночное время туда проникли неизвестные лица.





Как утверждает юрист, злоумышленники повредили все коммуникации, включая электропроводку и дизельный генератор, что привело к обесточиванию жилья. Также был перекрыт выезд с территории.

«Уже вторые сутки я не могу привести дом в жизнеспособное состояние, а равно покинуть его», — сообщила Оксана.

