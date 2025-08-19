Достижения.рф

Адвоката Прилучного заблокировали в собственном доме из-за дела Муцениеце

Из-за дела Муцениеце особняк адвоката Прилучного осадили неизвестные
Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова в личном блоге сообщила об инциденте на территории своего частного дома. По её словам, в ночное время туда проникли неизвестные лица.



Как утверждает юрист, злоумышленники повредили все коммуникации, включая электропроводку и дизельный генератор, что привело к обесточиванию жилья. Также был перекрыт выезд с территории.

«Уже вторые сутки я не могу привести дом в жизнеспособное состояние, а равно покинуть его», — сообщила Оксана.
Даниелова связала эти события со своей профессиональной деятельностью, в частности, с уголовным делом, которое она ведёт в отношении Агаты Муцениеце. По мнению адвоката, инцидент может быть попыткой оказать на неё давление. В связи с произошедшим женщина заявила, что обратилась в правоохранительные органы для решения вопроса в установленном законом порядке.
