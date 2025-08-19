«Девушки сами накидываются»: Продюсер оправдал Топалова на фоне слухов об измене

19 августа 2025, 17:35

Продюсер Дворцов бросил туманную фразу о браке Тодоренко и Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Telegram @todorenkoregina)

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал информацию о возможной неверности певца Влада Топалова его супруге, телеведущей Регине Тодоренко. Слова продюсера приводит сайт «Страсти».





По словам Дворцова, истинное положение дел в семье известного российского певца никому не известно. Медиаменеджер предположил, что слухи могли возникнуть из-за большого внимания поклонниц, которые часто окружают знаменитостей.

«Никто свечку не держал. Остается только догадываться. Это те люди, которые постоянно вокруг себя держат много красивых женщин. Все эти девушки накидываются, как правило, сами», — высказался продюсер.