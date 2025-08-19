«Девушки сами накидываются»: Продюсер оправдал Топалова на фоне слухов об измене
Продюсер Дворцов бросил туманную фразу о браке Тодоренко и Топалова
Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал информацию о возможной неверности певца Влада Топалова его супруге, телеведущей Регине Тодоренко. Слова продюсера приводит сайт «Страсти».
По словам Дворцова, истинное положение дел в семье известного российского певца никому не известно. Медиаменеджер предположил, что слухи могли возникнуть из-за большого внимания поклонниц, которые часто окружают знаменитостей.
«Никто свечку не держал. Остается только догадываться. Это те люди, которые постоянно вокруг себя держат много красивых женщин. Все эти девушки накидываются, как правило, сами», — высказался продюсер.Дворцов отметил, что для публичных людей подобное внимание является нормой. При этом он подчеркнул, что Тодоренко и Топалов представляют собой крепкую пару, которую регулярно можно видеть вместе на различных светских мероприятиях и красных дорожках.