Адвокаты Елены Блиновской добиваются пересмотра приговора в Верховном суде

06 ноября 2026, 16:28

Блогер Елена Блиновская и её семья обжаловали приговор в Верховном суде

Елена Блиновская (Фото: Instagram* / @elena_blinovskaya)

Защита Елены Блиновской, её супруга и родителей обратилась в Верховный суд России с жалобами на приговор блогеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.