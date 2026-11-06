Адвокаты Елены Блиновской добиваются пересмотра приговора в Верховном суде
Защита Елены Блиновской, её супруга и родителей обратилась в Верховный суд России с жалобами на приговор блогеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.
Жалобы были поданы 5 ноября. Помимо адвоката самой Блиновской, решение суда оспорили представители её родителей и мужа. Дата рассмотрения обращений пока не определена.
Ранее приговор в части конфискации имущества также обжаловала финансовый управляющий блогера Мария Ознобихина. Она обратилась в Верховный суд с требованием пересмотреть соответствующую часть судебного решения.
В марте 2025 года Савёловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, ей назначили штраф в размере 1 млн рублей и запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение четырёх лет. В октябре Мосгорсуд сократил срок лишения свободы до 4,5 года.
Блогера признали виновной в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов её освободили в связи с истечением срока давности. Суд также постановил обратить арестованное имущество в доход государства и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 млн рублей. В настоящее время Елена Блиновская отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России