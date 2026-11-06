Сергей Жуков рассказал о молодых поклонниках «Руки Вверх!» и новом альбоме
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков обратил внимание на интерес зумеров к творчеству коллектива. По его словам, молодых слушателей привлекает музыка, стоявшая у истоков новых тенденций.
В беседе с Общественной Службой Новостей артист рассказал, что группа выпустила студийный альбом впервые за 14 лет. Релиз приурочили к 30-летию коллектива. В пластинку «Врубай на полную» вошли 15 новых песен. Жуков назвал ее 11-м студийным альбомом группы и объяснил, что музыканты стремились соединить новое звучание с привычным слушателям стилем.
Юбилейные концерты начались летом в Москве. Сейчас коллектив гастролирует по стране и намерен собрать крупнейшие стадионы. Недавно выступление прошло в Рязани.
За десятилетия поклонники группы повзрослели, отметил певец. При этом среди аудитории он замечает немало молодых людей. Музыканты уже работают над следующим альбомом, добавил Жуков.
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