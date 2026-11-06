Сына звукорежиссёра «Чиж и Ко» и «Кукрыниксов» арестовали в Таиланде из-за визы
31-летнего Павла Наветного, сына звукорежиссёра Сергея Наветного, арестовали в Таиланде из-за нарушения визового режима. По данным Mash, мужчина почти два года находился на Пхукете с просроченными документами. Сейчас он содержится в миграционной тюрьме.
Как сообщает издание, у Павла также возникли проблемы с оплатой аренды жилья. Несколько месяцев он не вносил деньги за съёмную квартиру, после чего хозяйка обратилась в полицию. Женщина удерживает паспорт арендатора, пока тот не погасит задолженность в размере 150 тысяч рублей. Последние два года мужчина, как утверждается, жил на средства родителей и оформлял микрозаймы.
За нарушение миграционных правил Наветному-младшему назначили штраф. Его отец попытался передать необходимую сумму через знакомого, однако посредник, по данным издания, исчез вместе с деньгами.
Сергей Наветный работает звукорежиссёром в петербургской студии «Интерзвук». Ранее он занимался продюсированием группы «Сплин», а также сотрудничал с коллективами «Чиж и Ко», «Кукрыниксы» и певицей Еленой Ваенгой.
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