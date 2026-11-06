Сына звукорежиссёра «Чиж и Ко» и «Кукрыниксов» арестовали в Таиланде из-за визы

06 ноября 2026, 16:15

Сын звукорежиссёра Сергея Наветного попал в миграционную тюрьму

Фото: Istock / SAKDAWUT14

31-летнего Павла Наветного, сына звукорежиссёра Сергея Наветного, арестовали в Таиланде из-за нарушения визового режима. По данным Mash, мужчина почти два года находился на Пхукете с просроченными документами. Сейчас он содержится в миграционной тюрьме.