«Моя мечта»: певица Слава нашла новую недвижимость в Москве стоимостью свыше 100 млн
Слава готовится купить апартаменты за 100 млн рублей в бывшей пивоварне
Певица Слава планирует приобрести дорогостоящую недвижимость в Москве. По информации Telegram-канала «Звездач», артистка намерена потратить более 100 млн рублей на новые апартаменты в жилом комплексе на Кутузовском проспекте. Особенность будущего жилья заключается в его расположении: комплекс находится на территории бывшего пивоваренного завода.
Судя по публикации певицы в социальных сетях, к осуществлению задуманного она уже приступила. Слава поделилась с подписчиками радостными эмоциями и дала понять, что исполнение её давней мечты стало гораздо ближе. Артистка не стала раскрывать подробности предстоящей сделки, но отметила, что первый важный шаг уже сделан.
«Моя мечта скоро сбудется. Главное — первый шаг сделан», — написала артистка.Тема недвижимости Славы уже не впервые привлекает внимание публики. Ранее «Звездач» рассказывал об имуществе певицы в рамках рубрики «По домам», посвящённой жилью знаменитостей. Теперь в истории с недвижимостью артистки может появиться новая глава — покупка элитных апартаментов стоимостью более 100 млн рублей.