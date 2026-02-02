«Я боялась страшно»: 53-летняя Елена Ксенофонтова откровенно рассказала о пластике
53-летняя Елена Ксенофонтова откровенно рассказала о причине, по которой всё-таки решилась на пластическую операцию. Об этом сообщает Super.
Актриса призналась, что сделала блефаропластику не из желания омолодиться, а по медицинским и профессиональным причинам.
Как выяснилось, Ксенофонтова много лет живёт с витилиго — заболеванием, при котором на коже появляются белые пятна. Со временем они начали активно распространяться именно в области век, что стало серьёзной проблемой для работы в кадре. По словам актрисы, гримёры и врачи неоднократно предупреждали её, что изменения будут прогрессировать и скрывать их станет всё сложнее.
Елена призналась, что долго не могла решиться на операцию — страх был сильным, несмотря на то что уколов она не боится. Самым большим опасением для неё было «потерять себя» и изменить внешность до неузнаваемости. В итоге вмешательство всё же состоялось, но, как считает сама актриса, слишком поздно — пятна уже успели заметно разрастись.
