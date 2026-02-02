«Я боялась страшно»: 53-летняя Елена Ксенофонтова откровенно рассказала о пластике

02 февраля 2026, 23:00

Актриса Елена Ксенофонтова решилась на пластическую операцию из-за витилиго

Елена Ксенофонтова (Фото: Instagram* / @elena_ksenofontova_official)

53-летняя Елена Ксенофонтова откровенно рассказала о причине, по которой всё-таки решилась на пластическую операцию. Об этом сообщает Super.