«Меня это не касается»: Мария Погребняк высказалась о юной девушке экс-мужа

02 февраля 2026, 22:16

Мария Погребняк спокойно отреагировала на роман экс-мужа с 18-летней Софией

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк прокомментировала обсуждаемый роман своего бывшего супруга Павла Погребняка с молодой возлюбленной.





На премьере проекта «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой блогер ответила на вопросы журналистов Super и дала понять, что происходящее в личной жизни экс-мужа её не задевает.



Мария призналась, что не знакома с новой девушкой Павла и не испытывает к этой ситуации ни интереса, ни ревности. По её словам, после расставания им удалось сохранить уважительные и тёплые отношения.





«Это его личная жизнь, меня это никак не касается. С Павлом у нас прекрасные отношения», — подчеркнула Погребняк.