«Меня это не касается»: Мария Погребняк высказалась о юной девушке экс-мужа
Мария Погребняк спокойно отреагировала на роман экс-мужа с 18-летней Софией
Мария Погребняк прокомментировала обсуждаемый роман своего бывшего супруга Павла Погребняка с молодой возлюбленной.
На премьере проекта «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой блогер ответила на вопросы журналистов Super и дала понять, что происходящее в личной жизни экс-мужа её не задевает.
Мария призналась, что не знакома с новой девушкой Павла и не испытывает к этой ситуации ни интереса, ни ревности. По её словам, после расставания им удалось сохранить уважительные и тёплые отношения.
«Это его личная жизнь, меня это никак не касается. С Павлом у нас прекрасные отношения», — подчеркнула Погребняк.Напомним, ранее в середине января 41-летнего Павла Погребняка заметили в компании 18-летней Софии. Пару застали во время перелёта из Дубая в Москву: возлюбленные летели экономклассом, обнимались, вместе спали и выглядели вполне счастливыми и гармоничными.