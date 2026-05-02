«Аффирмации работают»: певица Алсу поделилась формулой успеха
Певица Алсу поделилась с подписчиками своими размышлениями о достижении целей и внутренней трансформации. Артистка призналась, что верит в силу аффирмаций, однако считает их эффективными только в сочетании с реальными действиями.
По словам Алсу, в её жизни были непростые периоды, когда всё менялось резко и болезненно. В такие моменты ей приходилось сталкиваться со страхом, сомнениями и желанием опустить руки. Тем не менее она старалась не застревать в этом состоянии и продолжала двигаться вперёд.
Певица отметила, что изменения, которые сейчас замечают окружающие, — результат длительной работы над собой. За внешним «расцветом», как она говорит, стоят дисциплина, усилия и осознанный выбор не сдаваться.
Алсу подчёркивает: сами по себе позитивные установки не работают, если за ними не следуют конкретные шаги. Она убеждена, что любое достижение — это не случайность, а итог преодоления трудностей, внутренней работы и постоянного движения к цели.
