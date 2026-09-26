«Заменить Юлию Высоцкую»: Агата Дранга раскрыла секрет своих успехов на кухне
Агата Дранга рассказала, что готовит по лайфхакам Юлии Высоцкой
Актриса Агата Дранга рассказала о секрете удачной готовки.
В беседе с Пятым каналом артистка объяснила свои успехи на кухне тем, что следует советам Юлии Высоцкой.
«Сложно заменить Юлию Высоцкую, но я пользуюсь её лайфхаками», — призналась Агата.Супруг актрисы Пётр Дранга добавил, что она тоже настраивается на «один дубль» даже во время приготовления пищи.
«Всегда надо думать обо всём как об одном дубле. Вот Агата настраивается на один дубль, и у неё получается», — отметил он.По словам музыканта, у жены одинаково хорошо выходят самые разные блюда — от яблочных пирогов и запеканок до мяса и оладушек. Сама Дранга коротко описала своё отношение к экспериментам на кухне: «Не знаю, к чему я готовлюсь, но я готова».