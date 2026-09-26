«Разврат, грязь и мат»: В ФПБК раскритиковали новый трек Тимати
Глава ФПБК Бородин раскритиковал новый трек Тимати за негативные ценности
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин опубликовал в своём блоге заявление о последнем треке рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) «Vahue».
Виталий Николаевич заявил, что композиция транслирует молодёжи негативные ценности.
«Вместо уважения к родному языку и созидательных смыслов подрастающему поколению снова предлагают привычный набор: разврат, грязь и откровенный мат», — написал он.Бородин считает, что подобные песни продолжают то, как артист ведёт себя в реальной жизни. Он напомнил, что недавно осудил рэпера за покупку гиперкара Bugatti за 500 млн рублей и получил в ответ нецензурную реакцию.
«Когда в песнях пропагандируется вседозволенность, то и за пределами сцены человек начинает верить, что большие деньги дают право публично хамить людям», — подчеркнул общественный деятель.Глава ФПБК добавил, что культурная элита должна подавать пример и нести ответственность за свои слова и творчество.