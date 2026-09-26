«Прислал письмо, как будет меня убивать»: Актриса Лянка Грыу рассказала о травле

26 сентября 2026, 16:01

Лянка Грыу рассказала о травле после роли в «Возвращении мушкетеров»

Лянка Грыу (Фото: Instagram* @lyanka22)

Актриса Лянка Грыу рассказала о травле после роли в «Возвращении мушкетеров».





В беседе с Леди Mail Лянка сообщила, что тогда она училась на первом курсе театрального вуза и обрушившаяся критика стала для неё шоком.

«Мне было очень тяжело и больно. Я плакала, переживала... Мне писали такие ужасные, жестокие вещи, что я была в ужасе. Один человек даже прислал мне письмо с подробным рассказом, как он станет меня убивать, а после — расчленять, представляете? Будучи совсем ребёнком, после этого я долго не могла прийти в себя», — призналась актриса, которой в тот момент было 18 лет.