Агата Кристи может снова выйти на сцену

13 октября 2025, 09:55

Вадим Самойлов (Фото: РИА Новости/Александр Полегенько)

Группа «Агата Кристи» готова к возможному воссоединению после 16 лет разлуки. Вадим Самойлов, голос коллектива, хочет наладить отношения с братом Глебом ради грандиозного концерта в «Лужниках». Об этом пишет Telegram-канал Mash.