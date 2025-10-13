Агата Кристи может снова выйти на сцену
Группа «Агата Кристи» готова к возможному воссоединению после 16 лет разлуки. Вадим Самойлов, голос коллектива, хочет наладить отношения с братом Глебом ради грандиозного концерта в «Лужниках». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
С момента распада группы в 2010 году братья не общались и избегали совместных выступлений. Глеб настаивает, что именно он написал все хиты, а Вадим задолжал ему деньги. Он требует, чтобы его объявляли «солистом плюс автором всех хитов». За свои выступления Глеб запрашивает 2,2 миллиона рублей.
Вадим продолжает исполнять старые песни и получает около 3,5 миллиона за концерт. Он отказывается от корпоративов, если речь не идет о крупных событиях. По информации Mash, Вадим уже обдумывает детали возможного воссоединения: состав музыкантов и формат концерта.
