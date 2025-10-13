«Уже давно всё понимала»: Симоньян рассказала о предчувствии трагедии с мужем

13 октября 2025, 08:12

Маргарита Симоньян сообщила, что предчувствовала кончину Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян сообщила, что предчувствовала смерть своего мужа Тиграна Кеосаяна, когда тот находился в коме. В своём Telegram-канале главный редактор RT опубликовала фрагмент передачи, который сняли ещё при жизни режиссёра. Симоньян отметила, что уже давно осознавала возможный исход.





На НТВ показали новый выпуск шоу Евгения Маргулиса, который посвятили Тиграну Кеосаяну. В эфире «Квартирника НТВ у Маргулиса» родные и близкие сценариста исполнили песни в его память. Дочь артиста Александра вышла на сцену и спела композицию «Без тебя».

«Без тебя... Программа «Квартирник НТВ у Маргулиса» для Тиграна. Ту часть программы, где я, снимали, когда он ещё был в коме. Поэтому я не в чёрном. Впрочем, я уже давно всё понимала...» — призналась Маргарита.