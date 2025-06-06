«Безграмотные идиоты»: Александр Пашутин прокомментировал слова Никиты Михалкова об Олесе Железняк

06 июня 2025, 14:41

Александр Пашутин высказался о словах Михалкова в адрес Железняк

Олеся Железняк (фото: Telegram @jeleznyak_official)

Актёр Александр Пашутин высказался о словах Никиты Михалкова в адрес Олеси Железняк. Об этом пишет издание «АиФ».





Напомним, что Железняк лишилась роли в сериале из-за своей политической позиции. Её коллега по цеху, не поддержавший проведение СВО и действия российских властей, отказался сниматься с ней. Оказавшись без роди, Олеся получила поддержку в лице Никиты Михалкова, который осудил создателей сериала. С мнением режиссёра согласился Пашутин.





«Они идиоты, значит. Я бы их всех поменял. Олесю одну оставил в этом сериале, а их всех поменял. Пускай они идут побираются или улицы чистят. Понимаете, ну идиоты. Безграмотные идиоты. К сожалению, из артистов мало кто отличается умом», – заявил артист.